Всеукраинская премия HR ProAwards: топ-менеджера COMFY Игоря Хижняка назвали лучшим СЕО года

Всеукраинская премия HR ProAwards назвала победителей. Звание "СЕО года" получил Игорь Хижняк — топ-менеджер компании COMFY, крупнейшего ритейлера по бытовой технике и электронике в Украине. Игорь работает в компании с 2007 года.

Церемония награждения победителей Всеукраинской премии HR Pro Awards стала самым ожидаемым событием в области управления человеческими ресурсами. В этом году сорок экспертов оценивали более 100 проектов в 20-ти разных номинациях. В целом, самая престижная в Украине премия HR Pro Awards объединила более 500 участников и экспертов от бизнеса.

В рамках премии состоялось голосование за лучших руководителей компаний и HR-профессионалов. Звание "СЕО года" получил Игорь Хижняк – топ-менеджер компании COMFY, крупнейшего ритейлера по бытовой технике и электронике в Украине. Номинация рассчитана на ориентированных на людей управленцев, которые в своей профессиональной практике транслируют нравственные нормы и реализуют проекты, направленные на повышение эффективности и развитие команды.

Профессиональное жюри премии оценило стремление СЕО компании COMFY к построению здоровой системы, которая развивается и дает возможности для развития каждому сотруднику. Кстати, внимание к потребностям работников и клиентов, а также человекоцентричность является основой корпоративной культуры компании COMFY. Здесь акцентируют внимание на эффективности бизнес-процессов, а также на прозрачной и честной коммуникации на всех уровнях. И результат не заставляет себя долго ждать.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину было восстановлено четыре разрушенных и открыто 19 новых магазинов COMFY разных форматов по всей стране, а доля онлайн-продаж превысила 30%. Несмотря на все вызовы, команде компании под руководством Игоря Хижняка удалось не только стабилизировать и возобновить полноценную работу сети, но и засвидетельствовать ее активное развитие. Поэтому компания является признанным лидером в сегменте "Бытовая техника и электроника" по объемам продаж, по качеству сервиса и сумм уплаченных налогов.

Игорь Хижняк присоединился к команде COMFY в 2007 году, за четыре года стал операционным директором, а в 2017 году – генеральным директором компании. За время его работы на руководящих должностях компания получила статус игрока национального масштаба и перешла к омниканальной бизнес-модели — с использованием нескольких методов продажи продуктов и взаимодействия с клиентами, таких как магазины, веб-сайт и мобильное приложение. В целом была реформирована вся сеть магазинов и продолжается диджитализация процессов.

CEO COMFY имеет сильную гражданскую позицию: с 2014 года поддерживает украинское войско и волонтерское движение, а также активно вовлекает команду в проекты поддержки защитников и защитниц.

Среди ритейлеров наградами также были отмечены Fozzy Group и МЕТРО Кэш Энд Кэри Украина.

Награждение победителей Всеукраинской премии HR Pro Awards проходит третий год подряд. Главная цель – не только отметить командные и личные достижения представителей HR-сферы, но и способствовать повышению уровня профессиональных практик в Украине.