Украина и Польша согласовали частичное разблокирование границы: детали

В Минвосстановлении Украины отмечают, что один из пунктов пропуска на украинско-польской границе откроют для проезда пустых грузовиков.

Минвосстановления Украины и польское Министерство инфраструктуры согласовали меры для частичного разблокирования границы. Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

Соответствующие шаги для снятия блокады на польско-украинской границе обсудили 1 декабря на встрече в Варшаве.

В частности, пункт пропуска "Угринов — Долгобичув" откроют для проезда пустых грузовиков. Это будет способствовать повышению пропускной способности границы и уменьшению нагрузки на другие пункты пропуска.

В системе "еЧерга" создадут отдельные пасы для пустых грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин — Дорогуск" и "Краковец — Корчева". Сообщается, что на этих пунктах пропуска, как с украинской так и польской стороны, есть физические полосы для таких грузовых автомобилей.

Кроме того, на встрече также договорились о запуске пилотного проекта с регистрацией в "еЧерга" перед пересечением границы на КПП "Нижанковичи — Мальховице" на один месяц.

Отметим, что одним из условий польских забастовщиков было возвращение для украинских перевозчиков разрешений. Однако в министерстве говорят, что этот вопрос на встрече не обсуждался.

Также польские перевозчики требуют, чтобы пункты пропуска "Угринов — Долгобичув" и "Нижанковичи — Мальховице" могли пересекать только грузовики на европейской регистрации. В министерстве сообщают, что такая позиция является неприемлемой для Украины и ЕС, поскольку это нарушит принцип равенства в отношении других стран.

Среди прочего, нарабатываются решения, которые позволят урегулировать ситуацию с очередями к пунктам пропуска. Кроме того, обсуждается действия по развитию КПП на польско-украинской границе.

Напомним, 30 ноября сообщалось, что польские перевозчики готовы смягчить забастовку на украинско-польской границе. Однако для этого польские власти должны были усилить контроль над грузовиками, которые едут из Украины.

Тем временем украинские перевозчики сообщают, что намерены объявить голодовку из-за несоблюдения договоренностей польскими забастовщиками.