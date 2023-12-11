Новий банно-оздоровчий комплекс у Skogur: все про новий проект у Карпатах

Банні церемонії за авторською методикою, сінна і соляна кімнати для релаксації, SPA-масажні та детокс процедури для очищення та оздоровлення організму, сучасний хамам, чани, інфрачервона сауна і не тільки. Всі ці процедури вже доступні у банно-оздоровчому комплексі Rosa у Skogur.

Офіційна дата відкриття – 1 грудня 2023 року, тому ви можете стати одними з перших гостей комплексу.

Головна ідея Rosa – дати гостям можливість відновитись, оздоровитись та відчути справжню магію гірського відпочинку. Засновник та ідейник Skogur, Андрій Мартищук говорить про банний комплекс так: "Це не просто класичне SPA, яке часто можна зустріти в Карпатах, це унікальне місце спокою і безтурботності, як основа філософії Skogur".

Проект банно-оздоровчого комплексу став флагманським в історії розбудови інфраструктури Skogur. До проектування та будівництва створили найкращу команду з усієї України, а над розробкою авторських програм комплексу працювали спеціалісти з напрямків оздоровчих процедур, ароматерапії, банної справи, детокс-програм та ін.

Команда Rosa дала коментар редакції на питання "Чому Rosa не можна назвати класичним SPA? Що в ній такого особливого?"

"В ROSA ми комплексно поєднали стародавні традиційні процедури з сучасними технологіями, всі інгредієнти для створення ароматного пару в парних, пілінгів для очищення і навіть мило для мильно-березового обмиву робляться вручну. Процедури та стандарти комплексу розроблені спеціально для того, щоб занурити вас у банну культуру камерного відпочинку або ранкового релаксу формату OPEN SPACE. Кожна деталь комплексу ROSA створена задля вашого комфорту і з турботою про вас. ROSA- це камерний відпочинок" – розповіла Тетяна Родичева, керівниця банно-оздоровчого комплексу.

Rosa стала продовженням історії наймасштабнішого проекту в Карпатах – Skogur. Розбудова інфраструктури та створення справжнього простору відпочинку лягли в основу роботи команди проекту у 2023 році. Новий ресторан, банний комплекс, лобі-бар, дитячий табір, басейн – це лише частина того, що Skogur відкрив у році, який минає. Наразі команда проекту тримає в таємниці плани на 2024 рік, але редакція Фокус ексклюзивно дізналась про роботу над проектом ROSA 2, який буде продовженням історії банних процедур Skogur та знову здивує гостей курорту.

Побачити увесь розмах проекту ви можете особисто, відвідавши простір відпочинку Skogur. Всі деталі щодо бронювань дізнавайтесь на сайті або за телефоном 067 357 33 39