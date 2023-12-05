Главный военный госпиталь Днепра в 2014 году чуть не попал под контроль России: этому помешал Коломойский

Военный госпиталь Днепра имеет более чем 100-летнюю историю и много работает над эвакуацией и лечением раненых украинских военных, — однако он мог бы быть под косвенным контролем России, если бы этому вовремя не помешали. Об этом говорится в статье издания "Телеграф".

Отмечается, что в 2007-2008 годах частное предприятие "Райвел" заключило договор с Минобороны Украины об инвестировании и модернизации госпиталя, — по условиям документа площадь зданий и сооружений должна была уменьшиться почти вдвое (другую половину госпиталя планировалось передать под коммерческую застройку), а если бы сумма инвестиций была больше $4 млн по курсу НБУ, Минобороны должно было компенсировать расходы деньгами и военным имуществом.

Этот размер инвестиций был быстро превышен, в частности благодаря поставке техники по завышенным ценам, после чего должностные лица Департамента здравоохранения Минобороны передали "Райвелу" здания и сооружения военных городков в г. Днепропетровск, Харьков и Кременчуг на общую сумму 41,4 млн гривен.

В дальнейшем "Райвел" утвердил свое право собственности на имущество с помощью судебных решений и отстранил основную массу приобретенного имущества ООО "Украинский гостиничный менеджмент", а то, в свою очередь, передало часть имущества в ипотеку ПАО "ВТБ Банк", а другую часть — казахскому БТА банку. При этом учредителем банка ВТБ Украина является российский ВТБ банк, более 60% акций которого контролирует правительство РФ.

В случае перехода госпиталя в собственность российского банка могли бы быть катастрофические последствия для обороны Украины, из-за чего тогдашний председатель Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский призвал депутатов Рады принять безотлагательные меры по возвращению военного госпиталя в государственную собственность.

По результатам сотрудничества органов государственной власти разных уровней и ветвей начался многолетний судебный процесс, и в октябре 2016 года были истребованы в пользу государства здания и сооружения военного госпиталя, а также полностью признан недействительным весь инвестиционный договор между Министерством обороны Украины и "Райвел". Это позволило также открыть путь к возвращению сооружений военных городков в Днепропетровске, Харькове и Кременчуге, которые отошли "Райвелу" по этому договору.

Это можно считать настоящим успехом, ведь нетрудно представить себе сценарий, при котором бы в критические моменты полномасштабного вторжения главное военное медицинское учреждение региона находилось под опосредованным контролем врага.