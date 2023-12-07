Мы планируем долгосрочное присутствие в польском бизнес-пространстве, — Сергей Касьянов

Польский и украинский бизнес уже достаточно сильно переплетены. Преодолевая общие вызовы, страны должны искать пути, чтобы вместе зарабатывать, а не терять. Об этом, подводя итоги аграрного года, в интервью LIGA.net рассказал председатель Совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов.

В KSG Agro этот год считают удачным – компания получила чистую прибыль в 14 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда началось полномасштабное вторжение.

Сергей Касьянов сообщил, что агрохолдинг адаптировал бизнес-стратегию к военному положению. Никаких сбоев в производственных циклах нет. Компания сохранила профессиональное ядро трудового коллектива, восстановила логистику, цепи поставок и сбыта, обеспечили энергонезависимость и водоснабжение производств. Сейчас агрохолдинг внедряет инновационную, "сетецентрическую" модель кооперации по фермерским коллективам в доращивании поросят.

Недавно рейтинговое агентство "Эксперт-Рейтинг" на основе анализа консолидированной отчетности обновило кредитный рейтинг агрохолдинга по национальной шкале на уровне uaA+ или ВР по международной шкале. Приоритетом для холдинга является построение долгосрочных отношений между кредиторами и инвесторами. Как отечественными, так и зарубежными.

В ноябре KSG Agro завершила частное размещение облигаций двух компаний, входящих в агрохолдинг, на сумму $2,92 млн и 110 млн грн. Андеррайтером стал постоянный финансовый партнер компании – ТАСкомбанк, также в этом году значительно улучшивший кредитные условия для KSG Agro. Касьянов отметил, что репутация значит для компании не менее финансовых показателей. Поэтому даже несмотря на риски войны, которые, влияющие на состояние акций, агрохолдинг планирует и дальше сотрудничать со своими польскими акционерами и Варшавской биржей.

"Кроме наших акций в ее листинге на сегодняшний день находятся акции только 5 украинских агрофирм, рассказывает Касьянов, — К сожалению, разразившийся в этом году скандал между польскими миноритариями и Kernel закончился разводом Варшавской биржи и этой украинской компании. Конечно, эта история не добавила плюсов к репутации украинского бизнеса Однако могу ответственно заявить, что KSG Agro брать пример с Kernel не собирается.Мы уважаем правила, соблюдаем договоренности, даже несмотря на такие форс-мажорные обстоятельства как российское вторжение. сейчас мы планируем наше долгосрочное присутствие в польском бизнес-пространстве, хочу выразить благодарность тем инвесторам, которые сегодня работают с нашими акциями, уверен, что в будущем, когда ситуация изменится к лучшему, мы продолжим работать и зарабатывать вместе.

Мы очень ценим поддержку и помощь наших польских друзей. В частности, большие перспективы для польско-украинского экономического сотрудничества открывает изменение, которое недавно было внесено в польский закон о страховании экспорта, гарантированного Государственным казначейством. Страхование не только коммерческих, но и военных рисков – это большой шаг в деле восстановления Украины. Что касается блокады пограничных переходов и ввоза украинского зерна, против которого вступают польские фермеры, я считаю, что эта проблема ситуативна. Будет хорошо, если он завершится разумным, взаимовыгодным компромиссом. Экономики наших стран уже достаточно тесно переплетены. Конечно, польский бизнес имеет право потребовать, чтобы его интересы уважали и учитывали. Тем более что это часто и украинские интересы тоже. К примеру, наша КSG Polska – это польская компания. А KSG Agro, акции которой размещены на Варшавской бирже, она какая, украинская или польская? Война изменила многое в нашей жизни, в том числе состояние рынков. Сегодня нам нужно "переизобрести" их заново. Нам нужен конструктивный диалог и новые правила, благодаря которым обе страны будут зарабатывать на транзитном потенциале, а не терять", – отмечает глава KSG Agro.