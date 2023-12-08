Обнаженный и пьяный монах УПЦ выпрыгнул из окна Киево-Печерской Лавры: новые детали (фото)

Выяснилось, что монах Владимир живет на территории Лавры с 1991 года. Врачи диагностировали у него психические расстройства, рассказал адвокат митрополита УПЦ МП Павла.

Публикацию журналистки Ирины Федорив о том, что монах УПЦ МП Владимир Рыбаков в нетрезвом состоянии выпрыгнул из окна одного из корпусов Киево-Печерской Лавры, удалили. Об этом она сообщила 8 декабря в соцсетях.

По ее словам, на пост о "покушении на самоубийство" монаха было много жалоб, и из-за этого "его снесли".

Публикация Ирины Федорив от 8 декабря Фото: Скриншот

Однако известие о прыжке нетрезвого монаха со второго этажа разлетелось в соцсетях и попало в СМИ. На новость отреагировали в полиции и Лавре.

Комментарий полиции

В комментарии "24 Каналу" полицейские рассказали, что Владимир был госпитализирован.

"В правоохранительные органы официального обращения не было", — передали журналисты.

Реакция Лавры

Адвокат митрополита УПЦ МП Павла Никита Чекман сообщил, что мужчина живет в монастыре с 1991 года.

"Однако, по предварительной информации, у него были диагностированы психические расстройства и поставлен соответствующий диагноз. Родственников и места жительства, кроме монастыря, у него нет", — объяснил юрист.

Он отметил, что обострение состояния монаха якобы могли вызвать давление на УПЦ МП и угрозы со стороны правоохранителей относительно выселения.

По данным адвоката, в результате падения у Владимира сломаны верхние и нижние конечности, а также поврежден позвоночник.

Публикация Никиты Чекмана от 8 декабря Фото: Скриншот

Напомним, как сообщала Ирина Федорив, происшествие произошло 6 декабря. По ее словам, монах выпрыгнул пьяный и обнаженный из окна, а затем начал бить в двери других корпусов.

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