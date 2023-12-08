В Киеве остановили движение поездов метро на оживленном участке из соображений безопасности: подробности (видео)
Киевский метрополитен остановил движение поездов на нескольких станциях синей ветки из-за обвалившейся герметизации тоннеля.
В Киеве из соображений безопасности остановили движение поездов в метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
Сейчас поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" и "Лыбедская".
Общественная инициатива "Пассажиры Киева" тем временем сообщила, что между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" произошла разгерметизация тоннеля и вода пошла на пути.
В соцсетях появилось видео с подтоплением от депутата Киевсовета Ксении Семеновой.
"Почему остановили метро? Нарушена герметизация тоннеля, сейчас на рельсошпальной решетке значительное подтопление — буквально ручей воды с песком, который является абразивом и во время значительных объемов фильтрации еще больше будет повреждать слабые места обработки тоннеля. Уровень воды сейчас по подошву рельсов и выше. Поэтому введено ограничение скорости вагонов — 15 км/ч", — говорится в сообщении.
Семенова пишет, что проблема длится около недели и пока ухудшается, а причины подтопления пока неизвестны.
"Напомним, что участок между станциями Лыбедская и Демеевская был проблемным еще во время строительства, во время первой попытки проходки в советские времена произошла авария из-за сложных обводненных грунтов, что заморозило строительство на долгие годы", — добавила депутат.
Известно, что на "Лыбедской" уже не пускают людей в метрополитен.
"Дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов", — тем временем сообщили в КГГА.
Там подтопления в метро пока не комментируют.
Ранее в КГВА уже сообщили, что перекроют движение между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Поезда не будут курсировать уже с 9 декабря. Фокус предоставлял список станций метро, которые будут работать только в режиме укрытия.