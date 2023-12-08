На шаг ближе к ЕС: Зеленский подписал четыре важных закона

Важные для вступления в ЕС законы касаются нацменьшинств, численности НАБУ, проверки имущества госслужащих и работы САП.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре закона, которые нужны для вступления в Европейский Союз. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Увеличение штата НАБУ

Первый закон, который подписал президент, предусматривает увеличение численности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

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В частности, ранее численность бюро не должна была превышать 700 человек. Документом, в частности, количество лиц начальствующего состава возрастет с 500 до 750 человек.

Принимать новых работников на работу будут не сразу, а поэтапно в течение трех лет. Так, до 2026 года планируется ежегодно проводить конкурсы на дополнительных 100 должностей.

В пояснительной записке отмечалось, что этот закон позволит повысить результативность НАБУ в раскрытии коррупционных и других преступлений.

Как сообщал Ярослав Железняк, за закон проголосовали 332 народных депутата.

Проверка приобретенного до госслужбы имущества

Также 8 декабря Зеленский подписал проголосованные Верховной Радой изменения в Закон "О предотвращении коррупции".

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Так, теперь работники НАБУ будут иметь право проверять имущество госслужащих и членов их семей, которое они приобрели до назначения на должность. За эти изменения проголосовали 308 нардепов.

Отметим, еще летом этого года министр юстиции Украины Денис Малюська отмечал, что о необходимости отмены этих ограничений обратила внимание Еврокомиссия.

Закон о нацменьшинствах

Третьим подписанным Владимиром Зеленским документом является закон о нацменьшинствах с учетом экспертной оценки Совета Европы. За него проголосовали 317 депутатов ВРУ.

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Он предусматривает, что высшие учебные заведения самостоятельно будут выбирать язык обучения, которые являются официальными языками Евросоюза. Кроме того, в классах язык меньшинств будут использовать наравне с госязыком.

Отделение САП

Среди прочего, Зеленский подписал закон, который предусматривает отделение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отдельный орган прокуратуры.

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Также изменится процедура конкурсного отбора на должности прокуроров и руководитель должностей, дисциплинарного контроля и внешнего аудита. Поддержало этот закон 298 народных депутатов Украины.

Напомним, Владимир Зеленский ответил на три петиции, которые касаются важных изменений в украинской армии. В частности, речь идет о ротации, демобилизации и увольнении со службы срочников, которые отслужили установленные сроки.

Также 6 декабря президент подписал закон, который предусматривает отмену моратория на налоговые проверки.