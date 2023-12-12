Платформа Стрик: все про стартап, який допомагає знайти кваліфікованого майстра та фахівця

Коли у вас щось виходить з ладу, то вам швидко треба знайти майстра. На платформі Стрик це можна зробити зручно та оперативно.

У кожного з нас вдома часто щось виходить з ладу, правда ж? Чи телевізор, чи пральна машина, блендер або кран. А може треба перефарбовувати стіни в кімнаті після дитячих малюнків? Та чи є у Вас перелік надійних майстрів, до яких одразу можете звернутися по допомогу, так як до компанії Стрик?

Іноді буває важко знайти кваліфікованого фахівця, який Вам дійсно допоможе. Не легко домовитися з ним про співпрацю на цей самий день, чи не так? А Ви хочете швидко все зробити, щоб не гаяти часу і закрити питання?

Звичайно, що пошук добросовісного майстра може Вас втомлювати. Особливо, якщо Ви переїхали до іншого міста і не знаєте, де шукати перевірених спеціалістів. Ми подбали про Ваш час та спокій і пропонуємо скористатися послугами фахівців на платформі Стрик.

Більше сотні майстрів готові співпрацювати з Вами

Головне завдання стартапу — допомогти Вам знайти якісних фахівців для виконання будь-яких послуг, пов’язаних з ремонтом, обслуговуванням та покращенням Вашого дому, офісу чи авто. Ось лише кілька видів послуг, які можете замовити:

Ремонт квартир : від косметичного ремонту до реконструкції — знайдемо найкращих майстрів для Вашого дому, в тому числі й дизайнерів.

: від косметичного ремонту до реконструкції — знайдемо найкращих майстрів для Вашого дому, в тому числі й дизайнерів. Сантехнік та електрик : якщо є проблеми з водопостачанням чи електричними системами, підберемо Вам ліцензованих майстрів.

: якщо є проблеми з водопостачанням чи електричними системами, підберемо Вам ліцензованих майстрів. Клінінг : від прибирання Вашого дому чи офісу до професійної хімчистки м’яких меблів.

: від прибирання Вашого дому чи офісу до професійної хімчистки м’яких меблів. Обслуговування та ремонт авто: від ТО до кузовного ремонту – наші фахівці допоможуть полагодити Ваш автомобіль.

Платформа Стрик розроблена для того, аби пропонувати спеціалістів з довгим досвідом роботи, яким довіряють клієнти! Вони відповідальні, пунктуальні та добросовісні.

Швидке замовлення послуг

Команда сервісу робить усе можливе, щоб процес пошуку та замовлення послуг був максимально зручним. Не треба витрачати години на дзвінки та перевірку відгуків на різних ресурсах. Ви знайдете все в одному місці. За допомогою менеджерів відшукаєте саме свого майстра. Подати заявку можете одразу на платформі, вказуючи місто та проблему, яку треба вирішити. Також можете зателефонувати. Менеджер швидко відповість на дзвінок і порадить вам надійних фахівців. Перед виконанням роботи майстер надасть свої рекомендації та врахує всі Ваші побажання.

Зручний спосіб оплати

Платформою Стрик комфортно користуватися не тільки через швидкість знаходження необхідного майстра, а й через зручну оплату. Після виконаних робіт можете розрахуватися зі спеціалістом особисто або сплатити на банківський рахунок ФОП.