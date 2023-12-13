В спортклубе Порошенко "5 элемент" будут объявлять "санитарный перерыв" и звонить нардепам после появления ТЦК, - эксперт

В сеть выложили инструкцию как действовать в случае визита ТЦК для персонала фитнес-клуба "5 элемент", который связывают с Петром Порошенко. В инструкции якобы отмечается необходимость избегать контактов с представителями ТЦК и вызывать нардепов в случае их визита. Об этом сообщает политический эксперт Светлана Кушнир, передает "УНИАН".

"Сегодня в сети появился скрин сообщения администрации "5 элемента". Это лютый трэш! Кроме инструкций куда кому прятаться, есть скрипт для дежурного администратора. Итак, если придут вручать повестки, админ должен выдать сотрудникам ТЦК следующее: "Сейчас вы блокируете работу заведения. Это собственность народного депутата Украины, который помогает ВСУ. "5 элемент" и его посетители также помогают ВСУ. Блокируя работу — ВЫ БЛОКИРУЕТЕ ПОМОЩЬ ВСУ! прошу покинуть заведение!" — пишет Светлана Кушнир.

Кушнир также обращает внимание на то, что в инструкции указана необходимость срочно сообщить народным депутатам о визите ТЦК.

"Если придут из ТЦК, у "5 элемента" есть вип-охрана — "закрепленные" народные депутаты, которые по звонку прилетят из Рады в клуб и помогут отбиться от повесток мажорам и состоятельным посетителям?", — пишет политический эксперт.

Как сообщалось ранее, в "5 элементе" заявили журналистам, что работников ТЦК якобы будут пускать только в ресторан и салон красоты, а в сам фитнес-клуб не пустят. Еще позже на канале "5 элемента" в телеграмм появилось сообщение о возможности визита в клуб представителей ТЦК и о том, что клиенты будут об этом предупреждены.