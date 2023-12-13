Ослеп на один глаз и не мог ходить: в Днепре после жестокого избиения в колонии умер осужденный

Мужчине вовремя не оказали медицинскую помощь, а руководство исправительного учреждения пыталось скрыть инцидент, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

В Днепре в больнице имени Мечникова умер осужденный, которого доставили в медучреждение в тяжелом состоянии после избиения. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"10 декабря умер Сергей Троцько — осужденный, которого сначала избили в одном из мест несвободы, а впоследствии — скрыли тяжелую травму и не предоставили надлежащего лечения", — проинформировал он.

В случившемся омбудсмен обвинил Министерство юстиции Украины, которое, по его словам, не реагирует на нарушения прав человека в местах несвободы.

Лубинец рассказал, что во время посещения Софиевской исправительной колонии №45 группа НПМ представители Офиса Омбудсмена и общественности обнаружили Сергея Троцкого в неврологическом отделении Софиевской многопрофильной больницы № 45. Он находился там в тяжелом состоянии. Тогда мониторам так и не удалось пообщаться с мужчиной.

"Уже тогда Сергей не мог говорить из-за состояния здоровья. У больного была деформация костей черепа, нарушение речи, отсутствие зрения на один глаз. Осужденный даже не мог сам за собой ухаживать и ходить", — отметил Лубинец.

Избитый Сергей Троцько в больнице

По факту нарушения прав человека в Офисе омбудсмена открыли производство и сообщили о происшествии в полицию, в частности, и о ненадлежащем и несвоевременном оказании медицинской помощи, а также вероятных пытках осужденного. Также в Офис Генерального прокурора направили представление о нарушении права осужденного на надлежащую медицинскую помощь, а также невыполнение постановления Софиевского районного суда Днепропетровской области от 26 октября 2023 года о проведении медицинского обследования осужденного.

После этого избитого осужденного перевели на лечение в Днепровскую областную клиническую больницу имени Мечникова, где он умер.

"Сергей был осужденным и ответственность за его жизнь и здоровье несло государство, а именно профильные учреждения. Поэтому эта ситуация требует тщательного расследования", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Напомним, что нардеп Дубинский на суде заявил, что в СИЗО ему сломали два ребра. В полиции заявляли, что судмедэкспертиза не показала побоев.

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