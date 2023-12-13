Проезд между "Теремками" и "Лыбедской": в Киеве могут ввести единый билет (видео)

Из-за закрытия метро пассажиры вынуждены тратить больше на дорогу, делая пересадки. Власти рассматривают два варианта, как можно это решить.

В Киеве закрыли шесть станций, и добраться на метро от "Лыбедской" до "Теремков" теперь невозможно. Из-за этого столичная власть рассматривает различные варианты оплаты проезда. Деталями в комментарии "РБК-Украина" поделился депутат и глава фракции "Удар" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец.

"Я считаю это самым главным вопросом. Потому что это касается прежде всего комфорта и справедливости по отношению к людям. Он уже на финише. Сейчас решается — будет ли это единый билет или же автобус будет просто бесплатно ездить от станции метро "Лыбедская" и до "Теремков", — рассказал он.

Депутат объяснил, что ситуация была критической, поэтому это не организовали сразу.

"Поэтому во избежание гибели людей, как это происходило в 2010 году, и решили закрыть возможность проезда", — подчеркнул Белоцерковец.

Он отметил, что между "Теремками" и "Демеевской" уже организовали челночное движение.

"И буквально там сегодня-завтра будет решен вопрос о том, чтобы люди не платили дважды, трижды, а от станции метро "Лыбедская" до "Теремков" добирались по тому же самому тарифу, как они заходят в метро", — заверил депутат.

По его словам, город имеет техническую возможность ввести единый билет.

"Сейчас решают кто именно будет получать соответствующую льготу: или метрополитен, или "Киевпастранс", — добавил Белоцерковец.

Комментарий Дмитрия Белоцерковца (о едином билете — с 15:08)

Напомним, челночное движение в Киеве обещали запустить с 13 декабря. В КГГА объясняли, что рассматривают вариант запуска двух поездов — с интервалом от 15 до 30 минут.

13 декабря в Офисе генпрокуратуры показали, как сейчас выглядят подтопленные тоннели столичного метрополитена.