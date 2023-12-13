Адвокат обвиняет судей Сумского апелляционного суда в предвзятости, — СМИ

Адвокаты заявляют о том, что судейская коллегия пришла на судебное заседание с уже готовым решением и подписала его прямо во время заседания, не выходя в совещательную комнату.

О предвзятости работников Сумского апелляционного суда заявил известный столичный адвокат Юрий Радзиевский. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук. Во вторник, 5 декабря, юрист участвовал в рассмотрении дела № 579/1548/22 в Сумском апелляционном суде, где представлял интересы своего клиента. По мнению адвоката, рядовое судебное заседание превратилось в почти детектив, а по сути — судебный фарс, передают"Украинские новости".

По словам адвоката все началось с того, что суд отказал команде защитников в допросе нового свидетеля.

"После вынесения судом первой инстанции решения мы нашли свидетеля, показания которого имели решающее значение для правильного решения дела. Суд исходил из того, что определенное имущество принадлежало нашему оппоненту на правах собственности. Новоявленный свидетель сообщил, что собственником имущества является он, и предоставил подтверждающие документы. Мы инициировали допрос свидетеля в Сумском апелляционном суде, обосновав, почему невозможно было это сделать в суде первой инстанции", — объяснил необходимость новых показаний Юрий Радзиевский.

Как отмечает юрист, судьи отказались заслушать свидетеля, заявив, что его показания якобы не касаются сути дела. По мнению Радзиевского, судьи пришли на заседание с заранее заготовленным решением по делу — работники Фемиды подписали его прямо во время объявления представителем одного из апеллянтов своей апелляционной жалобы. Факт существования готового решения не отрицала и судья-докладчик — она, мол, так готовилась к судебному заседанию.

"Это превратило весь процесс в простую формальность, все наши ходатайства и заявления не имели никакого смысла. Суд, отказывая в допросе свидетеля, даже не вникал в суть ходатайства, имел заранее подготовленное постановление и был — им ограничен", — добавляет адвокат Радзиевский.

Команда адвокатов, считая действия судей предвзятыми, заявила об отводе судейской коллегии. В отводе им отказали, однако судебное разбирательство отложили. На следующий день адвокаты получили текст определения о рассмотрении отвода, где, по словам адвокатов, не было ни слова о заранее заготовленном решении суда, зато указано, что судья читала заранее заготовленный... текст доклада и имела на это законное право. Согласно официальной информации на портале "Судебная власть" такое решение по делу приняла судейская коллегия в составе: председательствующий судья — Собина Ольга Ивановна (она же — судья-докладчик) и судьи-участники коллегии Криворотенко Виктор Иванович и Филонова Юлия Александровна.

"Мы всегда с уважением относимся к суду и к другим участникам судебного разбирательства, но требуем уважения и к себе, — говорит Юрий Радзиевский, — Мы уже истребовали техническую запись судебного заседания, которая опровергает содержание постановления о рассмотрении ходатайства об отводе, и дальше будем добиваться справедливости".

К слову, Юрий Радзиевский в своей заметке обратил внимание на знаковую статую Фемиды, которая стоит в Сумском апелляционном суде как раз напротив парадного входа. Той на чашу весов какой-то шутник положил монеты. "Я конечно понимаю, что это чья-то плохая шутка, но деньги в весах Фемиды очевидно лежат давно и никому не приходит в голову их убрать. Это ненормально, когда в апелляционном суде к главному символу правосудия и справедливости относятся таким образом", — резюмирует адвокат.