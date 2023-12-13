Предприятия Группы Ferrexpo за 9 месяцев 2023 года уплатили более 1,45 млрд грн налогов и сборов, — СМИ

Предприятия Группы Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи) по итогам января-сентября 2023 года перечислили более 1,45 миллиарда гривен налогов и сборов в бюджеты разных уровней. Об этом пишут "Украинские новости".

Согласно структуре платежей предприятий, за отчетный период Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в Ferrexpo) перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 845 млн гривен. Еристовский ГОК (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в Ferrexpo) — более 570 млн гривен, Белановский ГОК (БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в Ferrexpo) — более 48 млн гривен.

Территориальное распределение уплаченных налогов

Полтавский ГОК, утверждают журналисты, в местный бюджет уплатил более 213 млн гривен, в областной — более 122 млн гривен, в государственный бюджет Украины — более 315 млн гривен (33%, 19% и 48% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 195 млн гривен.

Как говорится в материале, Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 84 млн гривен, в областной — более 51 млн гривен, в государственный — более 353 млн гривен (18%, 10% и 72% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составляет более 84 млн гривен.

В то же время Белановский ГОК, рассказывают журналисты, уплатил в местный бюджет более 41 млн гривен, в областной — более 1 млн гривен, в государственный бюджет Украины — более 3 млн гривен (92%, 2% и 6% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 3 млн гривен.

Налоги, уплаченные по видам

За 9 месяцев 2023 года, отмечается в тесте материала, Полтавский ГОК уплатил экологический налог — более 32 млн гривен, налог на землю — более 78 млн гривен, НДФЛ — более 175 млн гривен, другие налоги и сборы — более 23 млн гривен Плата за пользование недрами составляет более 342 млн гривен.

А Еристовский ГОК, отмечают СМИ, за аналогичный период уплатил налог на прибыль — более 240 млн гривен, экологический налог — более 14 млн гривен, НДФЛ — более 73 млн гривен, другие налоги и сборы — более 124 млн гривен Плата за землю составляет более 36 млн гривен.

Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОКа за 9 месяцев текущего года, утверждается в тексте, стали: плата за землю — более 37 млн гривен, НДФЛ — более 6 млн гривен и более 1 млн гривен других налогов и сборов.

Справка о компании

Ferrexpo — швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Акции Ferrexpo входят в премиальный листинг Лондонской фондовой биржи по индексу FTSE 250 (тикер FXPO).

Группа производит высококачественные железорудные окатки премиум-класса для металлургической промышленности, которые по сравнению с использованием более распространенных видов железорудного сырья позволяют уменьшить выбросы углерода и повысить производительность производителей.

Предприятия Ferrexpo обеспечивают сырьем мировую металлургическую промышленность более 50 лет.

Ferrexpo имеет широкую клиентскую базу, в которую входят сталелитейные предприятия по всему миру, в том числе Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, США и другие.