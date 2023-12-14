Коррупция в Укрнафте. Стали известны новые подробности потери государством газа из Сахалинского месторождения, - СМИ

Новый менеджмент Укрнафты и Укрнефтебурения мог умышленно проиграть суд за лицензию, этому появились веские подтверждения

Подозрения от НАБУ менеджерам многострадальной "Укрнафты" и скандальная остановка добычи газа компанией "Укрнефтебурения" на Сахалинском месторождении после судебного проигрыша лицензии — взаимосвязанные события. Такое мнение в своем блоге высказал политический обозреватель Михаил Шнайдер, передает "Телеграф".

Эксперт напомнил, что накануне 11 подозрение от НАБУ по ч. 3 ст. 255 УК Украины за участие должностного лица в преступной организации, руководителем которой следствие считает бывшего главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, получил никто другой, как Денис Кудин, которого в феврале 2023 года назначили исполнительным вице-президентом по вопросам корпоративной стратегии и развития в ПАО "Укрнафта".

"Уголовное дело, о котором идет речь, стало одним из самых громких разоблачений в истории антикоррупционных органов Украины и расследуются в нем завладение более 400 миллионов гривен средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины — "Одесский припортовый завод", а также одно из крупнейших в мире производителей титанового сырья – "Объединенная горно-химическая Компания", — отметил он.

Кроме того, Шнайдер обратил внимание на один интересный факт: с августа этого года (т.е. через несколько месяцев после передачи УНБ в управление "Укрнафты") руководительницей юридического подразделения УНБ была назначена Елена Ткаченко. Именно она после отстранения от предыдущей юридической команды и занялась ведением судебного спора против Госгеонадр.

"Кто же эта Госпожа? Согласно странице адвокатки Ткаченко на ее профессиональной странице в LinkedIn до "Усиления" юридической команды "Укрнафты"-"Укрнефтебурения" Елена с октября 2021 по май 2022-го работала заместителем директора юрдепартамента по претензионно-судебной работе государственной ОГКХ, а уже в мае-2022 возглавила юрдепартамент этого АО, управляющим государственного пакета акций которого является Фонд госимущества… Так вот возникает вопрос, возможны ли такие вопиющие сделки под крышей ФГИУ в частности в ОГХК без ведома или содействие руководителя юрдепартамента этой Компании?" – отметил обозреватель.

Блогер также сообщил, что подозреваемый НАБУ Кудин неделю назад назначил в "Укрнафту" главным юрисконсультом адвоката Константина Ткаченко – мужа адвокаты Елены Ткаченко.

"Господин Ткаченко до ноября текущего года был чиновником в том же фонде госимущества", — продолжает Шнайдер. — Занимал Константин Валерьевич должность заместителя директора департамента корпоративных прав государства, принимал под непосредственным председательством господина Кудина участие в различных представительных органах ФГИУ, например был членом (созданной главным фигурантом по делу НАБУ Сенниченко) постоянной конкурсной комиссии по проведению отбора руководителей субъектов хозяйствования госсектора экономики".

Как пояснил обозреватель, по версии НАБУ Сенниченко и Кудиным к совершению преступления были привлечены именно назначенные ими руководители двух обворованных на 400 млн грн субъектов хозяйствования госсектора экономики — ОПЗ и ОГХК.

"Совпадение? Вряд ли. Такой вот интересный получается семейный подряд правозащитников Ткаченко. В ноябре месяце Константин Ткаченко ушел из ФГИУ, возобновил адвокатскую деятельность, попробовал себя на конкурсах на другие, не менее привлекательные должности: члена ВККС и главы АРМА. В этих конкурсах не победил, а потому вероятно благодарен за предыдущее сотрудничество Денис Кудин трудоустроил господина Константина быть главным по вопросам судов и правоохранительных органов уже в "Укрнафте", где у тандема единомышленников Ткаченко и Кудина тоже найдутся не менее громкие, как модно говорить, кейсы", — написал Шнайдер.

Он также спрогнозировал, что общественность узнает еще "много интересного о молодых и "одаренных" украинских "Микки и Меллори" национальной нефтегазодобычи из команды Дениса Кудина, со вчера подозреваемого НАБУ и одиннадцатого друга Оушена-Сенниченко".