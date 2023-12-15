Благотворительная инициатива "Стражи света" стартовала в магазинах "EVA"

Украинских детей-сирот, которые были перевезены в Турцию Фондом Руслана Шостака, в рамках крупнейшей эвакуации детей со времен Второй Мировой войны поддержали 27 известных украинских и международных брендов, сообщает портал All Retail.

Акция "Стражи света" организована совместно линией магазинов Eva и Фондом Руслана Шостака.

Инициатива направлена на поддержку украинских детей-сирот, которые были перевезены в Турцию в рамках проекта "Детство без войны".

Партнерами инициативы "Стражи света" стали 27 известных украинских и международных брендов: Nivea, Cif, Domestos, DURU, ARKO, Colgate, Palmolive, Max Factor, Bourjois, Rimmel, PUPA, Libero, "Диво", "Фрекен БОК", "Ясное солнышко", LACALUT, AllesGUT!, Bubchen, "МИЛАМ", Bob Snail, Ziaja baby, "Добра Господарочка", TWINS, Sano, Green&Clean Professional, Glow Hub, Revox B77.

С 14 декабря 2023 г. по 15 января 2024 г. покупайте в EVA или на EVA.UA товары брендов-партнеров инициативы "Стражи света". Часть средств от продажи будет перечислена в пользу подопечных проекта "Детство без войны".