"Что происходит с "Укрнефтебурением?" — бывший руководитель раскритиковал управленцев за кризис на предприятии

Бывший руководитель ПАО Михаил Бакуненко резко раскритиковал управленцев УНБ за развал важного добывающего предприятия.

Происходящее с компанией ПАО "Укрнефтебурение" за последние восемь месяцев, а особенно – за эти две недели, выходит за пределы любой нормы. Нужно предостеречь это предприятие от негативных событий или их последствий. Об этом в своем Facebook-аккаунте заявил глава правления компании JKX Oil & Gas Михаил Бакуненко (экс-глава правления УНБ, но причастный к деятельности ПАО как должностное лицо JKX – одного из действующих акционеров госкомпании), передает "Телеграф".

"Новый менеджмент УНБ с первых же дней начал делать достаточно "интересные" вещи. Первое, что сделали "мамкины управленцы" УНБ, — это отложили реализацию газа "до зимы", вроде бы цены будут выше. Как результат — в подземных хранилищах накоплено около 240 млн кубометров газа. Кстати, все налоги за газ (который на тот момент еще не был добыт) были уплачены заранее при моем руководстве ввиду рисков.Так вот. Ценовой пик в этом году пройден в августе—октябре, текущие цены на газ уже снизились на 3000—4000 грн/тыс. м куб. Несложно посчитать утраченную дополнительную чистую прибыль в сумме более полумиллиарда гривен, прямые потери бюджета (НДС и налог на прибыль) — более 250 миллионов гривен", — подчеркнул он.

Во-вторых, по словам топ-менеджера JKX, новые руководители поделили команду УНБ на своих и чужих, и уволили всех, кто работал в компании более трех лет. Вопреки имеющемуся уровню компетентности.

"А недавно произошло то, что вообще ставит существование УНБ под большой вопрос, — продолжил Бакуненко. — Вопреки действующему законодательству и здравому смыслу действующий менеджмент компании остановил добычу 1 декабря 2023 г. Но для этого не было никаких юридических оснований: остановка могла произойти не раньше аннулирования Госгеослужбой специального разрешения на пользование недрами № 6349, то есть только 4 декабря, за это время руководство компании могло принять меры по возобновлению разрешения, но никто ничего не сделал.

А еще никто ничего до сих пор не может сделать с тем, что добыча на Сахалинском месторождении падает. И это, несмотря на публичные обещания руководства "Укрнафты", увеличить годовую добычу нефти на 14%. Уже к моменту потери лицензии УНБ добывает на 220 тыс. куб м меньше газа, чем мы. Текущая эксплуатация скважины месторождения – это признак либо отчаяния нынешней команды, либо вопиющей профнепригодности. Нельзя сначала глушить одну скважину, а потом ждать от нее хоть какой-то дебит. А вместо ремонта другой скважины, разжимать ее и производить запрещенный тип технической эксплуатации. Если что, то в розетку пальцы тоже нельзя".

Он также добавил, что в сухом остатке есть следующая ситуация: на счетах УНБ есть 1,8 млрд грн, а компания даже не начинает запланированных еще в прошлом году новых проектов (бурение скважины № 87, капитальный ремонт двух скважин и восстановление пробуренной еще в советское время скважины), "у тебя заполнены хранилища газом, твоя коммерческая стратегия не работает, ты вдобавок ко всему теряешь право на добычу. Шел 6-й месяц "управления" с целью "недопущения или предотвращения прерывания функционирования УНБ и/или риска сбоя в поставке природного газа".

"Пока я работал как глава правления УНБ, предприятие достигло значительных результатов. Мы ежегодно обновляли будущие стратегии поддержки и развития бизнеса. Обновляли менеджмент, подбирали профессионалов с соответствующими компетенциями и опытом. Это было сложно, но стоит того, чего мы вместе достигли. Я и сейчас прилагаю все усилия для сохранения созданной мной команды специалистов, конечно, уже за пределами УНБ. Очевидно, что в нынешних условиях УНБ уже не сможет восстановить качество и уровень своей сопоставимой деятельности до момента прекращения добычи углеводородов на Сахалинском месторождении. Так что же может произойти дальше?" — спрашивает глава правления JKX.

Топ-менеджер также объяснил, если говорить о лицензиях, то действующее законодательство по пользованию недрами определяет всего два способа получения спецразрешений: аукцион и вне аукциона. Проводить аукцион "в текущей ситуации – это фарс". Никто не купит спецразрешения, если нет контроля над компанией. Без аукциона – сложно, есть нюансы.

"Как там дела с эффективным управлением, АРМА? " — риторически резюмировал Бакуненко.