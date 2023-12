Как ускорить восстановление и расцвет Украины через трансформацию украинских городов

Национальный девелопер Zezman Holding предлагает менять города через создание Smart Sustainable City. Такой город включает в себя умную урбанистику, умные технологии, энергетическую эффективность, правильное управление отходами и водными ресурсами и тому подобное.

Трансформация страны через трансформацию городов в функциональные агломерации, своеобразные целостные организмы с согласованной работой всех систем и процессов для лучшей жизни. Звучит, на первый взгляд, слишком оптимистично, но похоже, скоро станет привычным явлением. Необходимой трансформации украинских городов предшествует запуск Стратегической платформы Smart Sustainable City от ZEZMAN HOLDING, призванной мобилизовать интеллектуальный человеческий капитал для достижения амбициозных целей.

Инвестиционно-девелоперский Zezman Holding может смело назвать визионерами-урбанистами, потому что уже строит сталые городки по собственной концепции ZEZMAN CITY спроектированы для более чем 100 000 жителей. Первые 5 000 жителей уже живут в городках ARTVILLE и KEKS в одесской агломерации. Эти города построены как "город в городе", и благодаря принципам их построения "READY TO USE" и "CITY IS A SERVICE" в них гарантирована комфортная и беззаботная жизнь. Теперь же, заручившись помощью единомышленников, амбициозная команда намерена творить в масштабах страны.

— В моем понимании спасения мира — это его трансформация через создание Smart Sustainable City, — говорит основатель и СЕО ZEZMAN HOLDING Борис Голденштейн, — Такой город включает в себя умную урбанистику, умные технологии, энергетическую эффективность, правильное управление отходами и водными ресурсами, управление процессами для создания качества жизни и активное участие граждан, объединенных в комьюнити.

Формула трансформации украинских городов от ZEZMAN HOLDING состоит из четырех шагов. Первое место занимает изучение успешных мировых практик и подходов Smart Sustainable City, за более чем 20 лет устойчивые города достигли значительных изменений, которые мы можем воспроизвести за 5-7 лет. Второй шаг требует использования международных стандартов, направленных на повышение качества жизни людей. Нам не нужно десятилетиями искать свой путь, международные институты уже разработали десятки ISO-стандартов, и даже KPI для городов и их руководителей. Третьим шагом предусмотрена адаптация успешных мировых практик и подходов к украинским реалиям. Четвертый шаг — это синхронизация ценностей и принципов общества, власти, разработчика и других заинтересованных сторон. Только при соблюдении этих шагов можно рассчитывать на гармоничное развитие территорий, создание современной инфраструктуры и условий для повышения качества жизни людей.

— Чтобы выиграть конкуренцию за украинцев, недостаточно обеспечить базовую безопасность, — убежден Борис Голденштейн, — Сегодня агломерации и мегаполисы, развивающиеся по принципам Smart Sustainable City, способны конкурировать с отдельными государствами, за воспитание, содержание, привлечение талантливых и экономически активных жителей со всего мира. Адаптируя и имплементируя лучшие международные практики уже сегодня, мы ускоряем восстановление и расцвет Украины.

По словам Бориса Голденштейна, трансформация украинских городов в устойчивые города требует комплексного подхода и совместных усилий общества, власти и бизнеса и возможна только при условии эффективного партнерства. Поэтому стратегическая платформа стала тем местом, которое может объединить стейкхолдеров вокруг Smart Sustainable City.

Участники панели для девелоперов Стратегической платформы Smart Sustainable City делились опытом планирования и строительства во время войны, трансформации городов как стимула для возвращения украинцев из-за рубежа и в целом своим видением реализации проекта.

Дискуссию подытожило подписание меморандума – как прочной основы для долгосрочного сотрудничества, инноваций и взаимной поддержки. По мнению участников, это позволит добиться общей цели — создания постоянных и преуспевающих городов в Украине.