"В связи с физическим износом": в Киеве могут закрыть еще один участок метро

По словам замначальника столичного метро Дмитрия Пинчука, еще одна зона Оболонско-Теремковской линии нуждается в капитальном ремонте.

В Киеве могут закрыть на ремонт еще один участок метрополитена. Об этом сказал заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук в комментарии порталу "Телеграф" 18 декабря.

Сообщается, что новые ремонтные работы могут стартовать на Оболонско-Теремковской линии. Речь идет о станциях "Почайна" и "Тараса Шевченко".

"В связи с физическим износом и необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик требует проведения планового капитального ремонта участок тоннелей по I-му главному пути "Почайна" и "Тараса Шевченко", — заявил Пинчук.

По словам замглавы метрополитена, предприятие уже производит закупку проектных работ.

Станции "Почайна" и "Тараса Шевченко" нуждаются в капитальном ремонте Фото: Телеграф Станции "Почайна" и "Тараса Шевченко" нуждаются в капитальном ремонте Фото: Телеграф

Пинчук подчеркнул, что безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены, а за упомянутым участком столичной подземки ведется наблюдение.

Напомним, 8 декабря Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице из соображений безопасности остановили движение поездов в метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". Общественная инициатива "Пассажиры Киева" отметила, что на этом участке произошла разгерметизация тоннеля и вода пошла на пути.

Директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 14 декабря также добавил, что некоторые станции столичного метро "требуют особого внимания". По его словам, отрезок от станции "Тараса Шевченко" до станции "Почайна" имеет "определенные особенности".