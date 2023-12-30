Дистанційна робота: методи покращення дистанційної взаємодії від Telmone

Розуміння психологічних аспектів дистанційної комунікації важливо для побудови успішних відносин з клієнтами та співробітниками компанії. Тому постійне використання нових методів підтримки комунікації та вдосконалення існуючих має враховувати психологічні особливості сприйняття та взаємодії.

Дистанційна робота створює виклики у спілкуванні, оскільки відсутність фізичного контакту може впливати на сприйняття та емоційний стан. Тому постійне використання нових методів підтримки комунікації та вдосконалення існуючих має враховувати психологічні особливості сприйняття та взаємодії.

Оскільки система потребує постійного аналізу та впровадження змін у зв’язку з складним емоційним станом протягом останніх років, в Telmone ми продовжуємо визначати основні та впроваджувати нові методи покращення дистанційної взаємодії, базуючись на результатах проведеної роботи протягом 2022-2023 років.

В 2022 році, з огляду на обставини та війну, емоційна підтримка співробітників стала над важливою для кожного керівника. В Telmone ми оптимізували процеси для дистанційної ефективної роботи кожного відділу та не припинили роботу, що суттєво вплинуло на довіру співробітників та внутрішнє відчуття безпеки. Звісно, комунікативні заходи, якими вони були раніше, перестали бути актуальними та поставало завдання створення нових процесів взаємодії.

Невдалими в 2022 році стали недостатність та недосконалість інструментів спілкування та пауза транслювання в цифровому просторі для потенційних кандидатів на ринку праці. В 2023 році за результатами аналізу внутрішньої комунікації було прийнято рішення проведення заходів покращення системи. Успішними для Telmone стали тренінги для співробітників, регулярний збір зворотнього зв’язку, вдосконалення системи мотивації, як інструменти для індивідуальної та командної залученості.

Ось кілька додаткових прикладів ефективних інструментів комунікації, які ми успішно впровадили та розвиваємо в компанії:

Активна онлайн комунікація та висока цифрова присутність.

Сприяння психологічній безпеці: Розуміння індивідуальних відчуттів співробітників, підтримка їх емоційного стану та надання можливості висловити свої побоювання чи інші питання.

Створення віртуальної спільноти: Використання онлайн-інструментів для створення віртуальних просторів, де співробітники можуть обговорювати професійні та особисті питання, підтримувати один одного.

Чітка комунікація щодо очікувань, завдань та змін у віддаленому форматі сприяє зниженню стресу та підвищенню продуктивності.

Психологічні аспекти в дистанційній комунікації визначають успіх у відносинах як з клієнтами, так і між співробітниками. Розуміння емоційних потреб, врахування відмінностей у сприйнятті інформації та підтримка емоційного благополуччя стають ключовими елементами у забезпеченні ефективної комунікації в цифровому середовищі. Це вимагає від керівника високого рівня розвитку емоційного інтелекту та комунікативних компетенцій.

Період внесення змін у робочий процес часто супроводжується запереченням та зниженням залученості. Для цього в Telmone ми використовуємо методологію, яка передбачає чітке донесення декількох пунктів:

Для чого ці зміни компанії.

Які переваги містить результат для кожного члена команди.

Що саме ми маємо робити.

Таким чином комунікація стає гнучкою та наповненою підтримки з боку керівника. Відкритість та збір зворотного зв’язку при проведенні змін — інша важлива частина завдання задля розуміння нових потреб та стану команди.

Усі ці методи підтримки комунікації в дистанційній роботі спрямовані на покращення співпраці, емоційного зв’язку та забезпечення ефективної взаємодії в умовах віддаленості в результаті. Використання цих інструментів у поєднанні з правильним підходом до комунікації дозволяє створити продуктивну робочу атмосферу, незалежно від того, де знаходяться члени команди.