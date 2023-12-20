Метинвест Ахметова планирует вложить в модернизацию украинских металлургических заводов более $9 миллиардов

Компания Метинвест Рината Ахметова планировала перестроить заводы в Украине под производство низкоуглеродистой стали, в том числе — построить электроплавильные печи на "Запорожстали" вместо мартена. Также в планах была модернизация Каметстали и "ММК им. Ильича". Война откорректировала эти планы, но они в целом не изменились. Об этом в интервью Форбс рассказал генеральный директор компании Юрий Рыженков.

"Модернизацию "Запорожстали" мы оценивали около $2 млрд. Однако зеленая металлургия требует много металлолома, или высококачественных DR-окатышей, поэтому одновременно нам нужно будет модернизировать наши ГОКи под производство высококачественных окатышей. Если суммировать инвестиции в зеленую трансформацию наших украинских активов — ГОКов, "Каметстали" и "Запорожстали", — то общая сумма примерно $9 млрд. Это реально сделать, и мы это планируем это делать после окончания войны. Это инвестиционная программа на 5-10 лет", — подчеркнул Рыженков.

Вместе с тем компания планирует в ближайшее время начать строительство прокатного завода в Италии мощностью 3 млн т/год, который называют "пилотным проектом по реконструкции "Запорожстали"". Средства на проект планируют привлечь в основном за счет грантов и долгового капитала при поддержке правительства Италии.

"Этот завод сможет повысить загруженность наших ГОКов в Украине и будет стимулировать их модернизацию под производство высококачественных окатышей. В ЕС тоже недостаточно металлолома, чтобы обеспечить все металлургические заводы, которые сейчас модернизируются", — отметил руководитель компании.

Напомним, Метинвест Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, за 9 месяцев 2023 года перечислил в бюджеты всех уровней в Украине почти 11 млрд грн налогов и сборов. В частности, было уплачено уплатили 2,8 млрд грн налога на прибыль, 2,4 млрд грн единого социального взноса и 2,3 млрд грн налога с доходов физических лиц. Плата за пользование недрами составила 1,5 млрд грн, экологический налог — 449 млн грн.

Также с начала полномасштабной войны Метинвест помогает украинцам и Вооруженным силам: на эти цели компания направила уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн — это помощь бойцам в рамках "Стального Фронта". За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 200 стальных блиндажей, а также закупила для военных более 400 автомобилей, более 1500 дронов и почти 2 000 тепловизоров, и 875 единиц коммуникационного оборудования.