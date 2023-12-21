На оздоровление в Турцию в этом году выехали 800 сирот с опекунами в рамках проекта "Детство без войны"

Летом и осенью этого года 800 детей вместе с опекунами имели возможность выехать отдохнуть на средиземноморском побережье. Этими детьми занимается Благотворительный Фонд Руслана Шостака, а проект фонда называется "Детство без войны".

В течение лета-осени 2023 года проект Благотворительного Фонда Руслана Шостака предоставил возможность для оздоровления в Турции почти 800 детям и их опекунам. Все они из разных уголков Украины, в частности из прифронтовых и деоккупированных регионов. Некоторые из этих детей пережили сложнейшие испытания, живя в оккупации, нечеловеческих условиях, среди руин и под обстрелами. Об этом говорится в статье "Как живут в Турции дети-сироты, эвакуированные из Украины".

Журналисты исследовали истории детей, которыми занимается Благотворительный Фонд Руслана Шостака, и опубликовали несколько впечатляющих историй.

Герои одной из историй — Галина и Александр Шкребеты. Они воспитывают 13 детей (4 родных и 9 под опекой) в ДДСТ. В Турцию с мамой приехали шестеро детей. Семья жила в селе Алешки Херсонской области, в оккупации были 11 месяцев. Папа и старшие дети и тогда помогали людям: доставали еду, покупали хлеб и развозили людям по домам под обстрелами. Двух мальчиков (6 и 7 лет) семья взяла под временную опеку уже во время войны.

В Алешках обстрелы случались чуть ли не каждый день, а то и по несколько раз в день. Дети научились различать по звуку, из чего стреляют. Семья решилась уехать только тогда, когда снаряд попал в их дом, превратив его в пепелище. В тот день шел дождь, дети выбежали из дома в последний момент, кто в чем был. Сумку с документами успели прихватить, а деньгами на дорогу, одеждой и едой помогали друзья и даже незнакомые люди. Дорога на подконтрольную часть Украины была длительной, всего преодолели более 5 тыс. км.

Муж Галины и старшие дети остались в Украине работать и помогать людям. Анталия после оккупации показалась семье Шкребетов чудом и райским местом. Дети бывали на море раньше, а вот за границу выехали впервые, здесь, в мирной стране, их поразила тишина... "Здесь не слышно взрывов, нет воздушных тревог, мы даже слышим здесь, как поют птички. Когда приехали, то впервые за долгое время наконец-то выспались", — рассказывают эвакуированные в Анталию дети.

В другой истории участница благотворительного проекта "Детство без войны", мама-опекун Тамара Соромля, рассказала, что в начале лета она приехала на оздоровление в Турцию с тремя приемными детьми из городка Новая Александровка Херсонской области. Когда началась полномасштабная война, приемный сын Тамары Олег был на учебе в Херсонском лицее. Утром 24-го февраля женщине позвонили из учебного заведения и попросили забрать мальчика домой. Но сделать этого женщина не могла, потому что общественный транспорт уже не ездил, а собственной машины у семьи нет. Просить у кого-то было безнадежно, потому что в момент всеобщей паники и хаоса каждый думал о своей семье. Но в Херсоне жил родной старший сын Тамары, он и забрал Олега из лицея к себе домой, который находился вблизи Антоновского моста. Чтобы добраться туда, ребятам пришлось идти целый день пешком под обстрелами, а потом еще долгих 11 месяцев жить в постоянной опасности.

Еще одна история — это трагический рассказ о разведенной с родителями 14-летней Софийке, которая жила с семьей в селе Малая Каховка Херсонской области. Эта территория сейчас оккупирована, и все время ребенок постоянно находился в страхе, прячась в подвале от оккупантов, которые запугивали население, совершали насильственные действия по отношению к местным. 6 июня 2022 года Софийке вместе с бабушкой удалось покинуть дом. Прежде чем попасть на подконтрольную часть Украины, им пришлось преодолеть очень долгий путь через территорию России, Литвы, Латвии, Польши. Но папе и маме Софийки выехать так и не удалось. Известно, что папу ребенка пытали оккупанты во время прохождения фильтрационных мероприятий, после чего выезд обоим родителям был запрещен. Семья внесена в электронную базу для дальнейшего направления в "фильтрационные лагеря". После взрыва на Каховской ГЭС связь с папой и мамой была потеряна, и сейчас любая информация об их местонахождении отсутствует.

Сейчас девочка с бабушкой под приютом проекта "Детство без войны" находится в Турции, и они бесконечно благодарны за эту возможность.

По данным журналистов, дети уже год и восемь месяцев находятся в Турции, наслаждаясь не только солнцем и морем, но и получая квалифицированную медицинскую поддержку, украинское образование в соответствии с требованиями Минобразования, условия проживания в соответствии с требованиями Минздрава. "Детство без войны" — это самый масштабный, самый дорогой и самый длительный наш благотворительный проект. Он уже приобрел черты универсальной программы, которую можно реализовать в любом месте, помогать не только временно, но и изменить жизнь детей и их будущее", — рассказал основатель и меценат проекта "Детство без войны" Руслан Шостак.

По его словам, чтобы поддержать детей после пережитого и облегчить адаптацию к новым условиям, с ними занимались психологи и волонтеры со всего мира. За время существования проекта к команде "Детства без войны" присоединилось более 300 волонтеров из разных уголков мира. Сейчас проект продолжается и его основатель благодарит всех, кто помогает в его воплощении.

Напомним, в марте прошлого года в рамках проекта "Детство без войны" Благотворительного фонда Руслана Шостака было спасено из зоны активных боевых действий около 2000 детей-сирот. Все они были эвакуированы в Турцию.

Ранее сообщалось, что 14 декабря Благотворительный Фонд Руслана Шостака и линия магазинов EVA при поддержке 27 брендов-партнеров запустили инициативу "Стражи света" с целью собрать средства на обеспечение подопечных проекта "Детство без войны" — детей, лишенных родительской опеки и эвакуированных в Турцию на время войны в Украине.