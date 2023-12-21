КРАИЛ подтвердил отсутствие российского следа в PIN-UP, — СМИ

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей не подтвердила информацию о наличии контроля россиянами деятельности ООО "Укр гейм технолоджи" (бренд PIN-UP), сообщает КРАИЛ в ответ на запрос "Українських Новин".

В Комиссии уточнили, что компания прошла проверки правоохранительных органов, которые не подтвердили контроль резидентами российской федерации за деятельностью общества, о которых ранее упоминали в СМИ.

Журналисты отмечают, что в судебном реестре появилась информация по иску от ООО "Укр гейм технолоджи" (Бренд PIN-UP) к информационному агентству, которое распространяло такие тезисы. Суд подтвердил, что лицензия PIN-UP была выдана без нарушений законодательства, а информация о российских владельцах признана недостоверной.

"В этом году мы подверглись информационной атаке с вбросами относительно собственности компании. Я точно знаю, что это была спланированная дискредитация бренда и крупнейшего налогоплательщика в сфере гемблинга в Украине. Первый суд со СМИ мы выиграли и движемся дальше отстаивая свою репутацию", — отметил Игорь Зотько, владелец ООО "Укр гейм технолоджи" (Бренд PIN-UP) в комментарии "Українським Новинам".

В компании сообщили, что намерены в судебном порядке привлекать к ответственности за распространение ложной информации о бренде.