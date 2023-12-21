ЄБРР готовий інвестувати в Україну спільно з міжнародною компанією CRH

Міжнародна компанія CRH, провідний виробник будівельних матеріалів у світі, підписала мандатний лист з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо спільного придбання активів італійської компанії Buzzi в Україні.

У CRH зазначають, що для обох сторін важливо вже зараз інвестувати в Україну та готувати цементну галузь до виробництва сталої та доступної продукції, яка є необхідною для повоєнної відбудови країни та її інтеграції з Європою.

"Для того, щоб запобігти дефіциту в найближчому майбутньому, необхідні негайні дії, особливо у високотехнологічному та капіталомісткому цементному секторі. Крім того, корпоративні інвестиції важливі для відновлення української економіки", — наголошують в компанії.

Андрій Гундер, Президент Американської торговельної палати в Україні, зазначає: присутність такої великої компанії в Україні та її готовність інвестувати у місцеві виробництва — важливий знак для міжнародної спільноти, що Україна відкрита для бізнесу.

"Будучи найбільшою компанією в галузі будівництва в Північній Америці, CRH входить в ТОП-3 виробників цементу. Те, що гравець такого масштабу не лише залишається на українському ринку, а й готовий його розвивати, може стати сигналом для великих міжнародних компаній інвестувати в Україну", — підкреслює Гундер.

"На Україну чекає велике навантаження, пов’язане з повоєнною відбудовою. І це великий виклик. Адже тільки за умови максимального використання власних будівельних матеріалів та потужностей відбудова стане поштовхом до економічного зростання України і покращення добробуту громадян країни. Тому необхідно вже зараз готуватись до збільшення обсягів виробництва цементу: розвивати внутрішній ринок та модернізувати наявні потужності, — наголошує голова асоціації "Укрцемент" Павло Качур.

На заводах Buzzi, розташованих в Україні, використовується мокрий спосіб виробництва цементу — найменш екологічний та найбільш енергоємний. Таким чином, після придбання об’єкти Buzzi мають бути модернізовані для переходу на напівсухий спосіб виробництва. Раніше, під час аналогічної перебудови Кам’янець-Подільського заводу, компанія інвестувала в об’єкт близько $300 млн. Очікується, що стільки ж коштуватиме для CRH модернізація заводів Buzzi.