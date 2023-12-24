Як купити біткоін в 2024 році та витрачати крипту в будь-якому магазині? Відповідь знає Trustee Plus

Криптовалюта набирає обертів у всьому світі та, як очікується, зростатиме щорічно на 11,1% з 2021 по 2028 рік. Зважаючи на ці дані та мільйони захоплених криптовалютою людей, можна сміливо сказати, що ми на порозі нової фінансової ери.

Децентралізована фінансова структура криптовалют стає такою ж важливою, як традиційні гроші. І це не тільки інвестори, які намагаються отримати свою частину цього пирога. Навіть фінансові установи та роздрібні бренди стрибають у цей вагон і пропонують своїм прогресивним клієнтам криптовалютні опції.

Завдяки цьому, найбільші фінансові установи світу Visa та Mastercard у партнерстві з галузевими компаніями почали пропонувати криптокартки, що дозволяють клієнтам платити за товари та послуги криптовалютою. Цей розвиток зробив цю нову форму валюти легітимною та збільшив її прийняття та поширеність.

В цьому контексті Binance Card, яка з'явилась навесні 2020 року, стала символом зручності та користі. Вона підтримувана найбільшою у світі криптовалютною біржею Binance та легко з’єднує цифровий і фізичний світи. Уявіть, що ви насолоджуєтесь улюбленою стравою в місцевому ресторані або робите покупки в інтернеті — і все це, використовуючи ваші монети або токени. Binance Card дає вам таку можливість. Але 20 грудня 2023 року цей платіжний метод фактично припинив своє існування.

Які криптокарти можна використовувати замість Binance Card?

Команда криптопроєкту MNBC провела власне дослідження ринку криптокарт для українців та виявила, що тільки один сервіс пропонує умови та функції, порівнянні з карткою Binance – це Trustee Plus – українська платформа цифрових фінансів, яка робить криптовалюти доступними для всіх.

Trustee Plus стає ідеальною точкою входу для всіх, хто тільки замислюється над тим, щоб почати в 2024 інвестувати в криптовалюти: купляти біткоін, ефір чи стейблкоіни. А потім швидко і зручно витрачати їх за допомогою вбудованої криптокартки.

Однією з ключових особливостей Trustee Plus є можливість створення віртуальної криптокартки в партнерстві з Mastercard. Це дозволяє користувачам використовувати криптовалюти для оплати товарів і послуг в реальному світі, так само як Binance Card.

Щоб створити криптокартку Trustee Plus, користувачеві необхідно завантажити додаток на свій смартфон і пройти реєстрацію. А потім її можна додати до Apple Pay або Google Pay, щоб легко розраховуватися в будь-якому місці де є термінал або знімати готівку в банкоматах.

Trustee Plus швидко набирає популярність в Україні. У серпні 2023 року додаток системи очолив список найпопулярніших у розділі "Фінанси" українського App Store. Невдовзі після цього команда проєкту повідомила, що кількість активних користувачів тільки в Україні перевищила 130 тисяч осіб. І навіть такі новачки в крипті, які тільки шукають відповіді на питання як купити litecoin, або будь-яку іншу криптовалюту — вже можуть це зробити саме завдяки зручності і доступності гаманця Trustee Plus.

Завантажити гаманець: https://trusteeglobal.com/

Як почати користуватися криптокарткою Trustee Plus

Перший запуск та налаштування

Trustee Plus — це мобільний додаток для зберігання, обміну та використання криптовалют. Додаток можна безплатно завантажити з AppStore або GooglePlay.

Після встановлення додатка вам потрібно пройти реєстрацію та верифікацію. Ця процедура займає лише кілька хвилин і є інтуїтивно зрозумілою.

Для реєстрації вкажіть свій номер телефону та натисніть "Зареєструватися". Вам надійде SMS-код для підтвердження. Оберіть країну, в якій ви проживаєте. Наразі криптокарта Trustee Plus доступна для України та країн Європейського економічного простору (ЄЕЗ). Оберіть спосіб верифікації. Ви можете пройти верифікацію за допомогою єдиного порталу державних послуг Дія або за допомогою паспорта або ID-картки.

Якщо ви вибрали верифікацію за допомогою Дія, вам потрібно підтвердити передачу даних. Якщо ви вибрали другий спосіб, виберіть один із двох документів на вибір та завантажте його фотографію.

Після того, як підтримка перевірить ваші дані, статус вашого облікового запису буде змінено на "Верифікований". Верифікація за допомогою Дії відбувається миттєво.

Як випустити та налаштувати криптокарту

Щоб випустити криптокарту, виберіть розділ "Карта" в нижній частині екрана. Ознайомтеся з інформацією про випуск карти та підтвердьте своє ознайомлення з документами, які регулюють випуск карти. Натисніть кнопку "Отримати". Перегляньте інформацію про баланс і натисніть "Далі". У наступному вікні прив’яжіть криптовалюту, яка буде використовуватися, коли основної валюти (євро) не буде на балансі. Оплатіть випуск карти, натиснувши кнопку "Оплатити".

Випуск криптокарти коштує 10 євро. Оформлення та обслуговування карти є безкоштовними. Комісія за транзакції становить 0%. Термін дії криптокарти — 5 років.

Тепер ви можете додати її в систему безконтактних платежів. Ми на цьому не будемо зупинятися, а пропонуємо скористатися інструкцією безпосередньо від Trustee Plus. Щоб додати картку в ApplePay, дотримуйтесь цих інструкцій, а для GooglePay — використовуйте ці інструкції.

Найпоширеніші запитання

Чи є у карти PIN-код?

Так, у криптокарти є PIN-код. Це дозволяє користувачам знімати готівку в будь-якому банкоматі, де встановлено NFC-рідер. Для оплати товарів та послуг у магазинах та онлайн-сервісах використовується технологія безконтактних платежів.

Як працює криптокарта?

Криптокарта Trustee Plus є дебетовою карткою, яка дозволяє використовувати криптовалюти для оплати товарів та послуг у реальному світі. Карта випускається в партнерстві з Mastercard і підтримує такі криптовалюти, як Bitcoin, Ethereum, Tether. Розрахунок відбувається напряму з гаманця, без необхіодності додатково переказувати гроші на картку.

Чи можна переказувати гроші на Trustee Plus з іншого банку?

Так, ви можете переказувати гроші на гаманець Trustee Plus з іншого банку. Для цього виберіть в додатку опцію "Поповнити" і виберіть спосіб поповнення "З картки". Введіть номер картки, термін її дії та CVV-код, а також суму поповнення.

Чи можна знімати гроші в банкоматі?

Функція доступна для банкоматів з NFC терміналом. Перед зняттям готівки необхідно встановити пін код у налаштуваннях картки. Зверніть увагу, що банкомат може мати додаткову комісію.

Де можна використовувати криптокарту?

Криптокарту Trustee Plus можна використовувати в будь-якому місці, де приймаються Mastercard.

Конвертер валют

Щоб обміняти криптовалюти, виберіть в додатку опцію "Обмін". У верхньому полі виберіть криптовалюту, яку ви хочете продати. У нижньому полі виберіть криптовалюту, яку ви хочете купити. Введіть суму, яку ви хочете обміняти, і натисніть кнопку "Обміняти".

Перед обміном зверніть увагу на курс (ринкова ціна на момент угоди) і комісію. Вони вказані в нижній частині екрану, під полем введення другої валюти.

Комісія за обмін стейблкоінів у додатку Trustee Plus становить 0%.

Як поповнити кошелек гривнею

Щоб поповнити баланс Trustee Plus гривнею (UAH), виберіть в додатку опцію "Поповнити гривнею (UAH)". Надалі натисніть "Поповнити з допомогою карти". Введіть бажану суму поповнення та натисніть "Поповнити". Далі вам буде запропоновано вибрати вашу банківську систему, наприклад, Monobank або PrivatBank. Заповніть дані та здійснить переказ з вашої банківської карти на вказаний рахунок, враховуючи копійки. Після переказу кошти в гривні (UAH) надійдуть на ваш баланс протягом 15-60 хвилин.

Як вивести кошти на банківську карту

Щоб вивести кошти на банківські карти Visa та MasterCard, на головному екрані Trustee Plus натисніть "Переказ". Виберіть гривню (UAH) або іншу фіатну валюту та оберіть опцію "Переказ на карту". Введіть дані банківської карти: номер, строк дії, CVV-код, і натисніть "Вивести".

Очікуйте надходження коштів у гривні. Час переказу залежить від швидкості роботи вашого банку. Ця функція недоступна для не верифікованих користувачів.

Переказ іншому користувачеві Trustee Plus

У головному меню виберіть "Переказ" та валюту для відправлення. Натисніть кнопку "Миттєвий переказ користувачеві Trustee Plus". Виберіть номер телефону зі списку контактів або введіть його вручну. Також можна вказати ID профілю або псевдонім отримувача в системі Trustee. Вкажіть суму переказу — баланс активу відображатиметься під полем вводу. Натисніть кнопку "Перевести", завершуючи операцію. Переказ активів між користувачами Trustee Plus відбувається миттєво та без комісії.

Сподіваємось, ця інструкція вам допоможе! Ми розглянули основні функції Trustee Plus, які будуть вам корисні насамперед. З іншими можливостями, такими як переказ на інший гаманець або сервіс, ви можете ознайомитися на офіційному сайті в відповідному розділі.

Висновки

В Україні, Trustee Plus виступає як вагома альтернатива Binance Card, пропонуючи своїм користувачам можливість створення віртуальних криптокарток. Завдяки легкості використання, широкому спектру підтримуваних криптовалют і зручній інтеграції з мобільними платіжними системами, Trustee Plus стає ефективним рішенням для українців, які бажають використовувати криптовалюти в повсякденному житті.

Випустити картку: https://trusteeglobal.com/cryptocard/