В Румынии зафиксировали мощное землетрясение: толчки могли ощутить в Украине

Мощность землетрясения составила 4,0-4,2 балла. В Украине ощутить подземные толчки могли отдельные люди, в частности, которые находились на верхних этажах домов.

В соседней Румынии произошло землетрясение, которое могли почувствовать на территории Украины. Соответствующая информация появилась на сайте Главного центра специального контроля Украины.

Сообщается, что центр землетрясения зафиксировали в горах Вранча, что в 110 километрах от украинской границы. Толчки произошли на глубине — 103 километра, а магнитуда по шкале Рихтера — 4,0 балла.

По киевскому времени подземные толчки произошли в 8:06 часов. Почувствовать колебания могли люди, которые находились в спокойном состоянии в помещении. Особенно сейсмическое событие было ощутимо на верхних этажах домов.

По шкале Рихтера мощность землетрясения составила 4 балла. В Главном центре специального контроля говорят, что последний раз в этом районе мощное землетрясение фиксировали 4 декабря этого года. Его магнитуда составляла 4,6 балла.

Между тем в румынском научно-исследовательском институте физики Земли сообщили, что мощность землетрясения составила 4,2 балла и толчки произошли на глубине 96,8 километра.

В частности, сейсмическое событие произошло вблизи населенных пунктов Фокшань, Бузеу, Сфинту-Георге, Брашов и Бирлад.

Напомним, в начале октября в Словакии произошло землетрясение, которое было ощутимо в Закарпатской и Львовской областях. Толчки произошли на глубине 20 километров, а мощность по разным оценкам — от 5,1 до 5,4 балла.

Также 18 декабря мощное землетрясение произошло в Китае. Сообщалось, что в результате этого произошли оползни и разрушения домов. В результате землетрясения погибли 134 человека, а пострадали — почти 1 тысяча человек.