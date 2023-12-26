"Едва ли не апрельская погода": синоптик пообещала украинцам до +14 градусов (фото)

Синоптики прогнозируют повышение температуры, но теплую погоду может нивелировать сильный ветер. Теплее всего будет в южных и западных регионах.

В Украине в самые холодные дни может потеплеть, а температура воздуха местами составит +14 градусов. Об этом рассказала на своей странице в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

"26-го декабря, с ближайшей перспективы, ожидается самая высокая, местами едва ли не апрельская, температура воздуха. В течение дня +7...+12, на юге и западе до +14 градусов, немного свежее на северо-востоке, +3...+5 градусов. Правда, даже такую теплую погоду несколько нивелирует сильный ветер", — рассказала она.

Синоптик добавила, что дождь вероятен только в северной части Украины.

В Киеве 26-го декабря будет дождь, сильный ветер и очень тепло, +8...+10 градусов.

"В дальнейшем также без особых морозов, однако все же 26 декабря очень тепло", — подчеркнула она.

По прогнозу украинского гидрометцентра, в ночь на 27 декабря в Украине температура будет колебаться от +3...+5, днем температура составит +5...+6.

Напомним, чего не стоит бояться, а чего стоит избегать во время холодной погоды. Эксперты изучили научные основы некоторых самых распространенных мифов о холодной погоде. Их выводы дают возможность понять, как на самом деле реагирует наш организм на холода.

В Киеве 20 декабря синоптики зафиксировали температурный рекорд . Температура воздуха составила +10,6 градусов, что на 1,5 градуса превысило рекордное значение 1982 года.