Порошенко за год войны обогатился на 224 миллиона долларов и стал одним из самых богатых олигархов страны, — СМИ

Народный депутат Петр Порошенко вошел в тройку самых богатых украинцев вместе с Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым. По сравнению с прошлым годом состояние Порошенко выросло на 224 миллиона долларов и составляет почти 1 млрд долларов. Соответствующие данные опубликовала эксперт Светлана Кушнир на основе рейтингов бизнес изданий Украины NV и Forbes, передает "УНИАН".

Согласно информации, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вошел в тройку самых состоятельных украинцев с состоянием 954 миллиона долларов. Он немного не дотянул до миллиарда долларов и занял третье место после Рената Ахметова и Виктора Пинчука.

"Таким образом, за 12 месяцев состояние Порошенко выросло на 224 миллиона долларов. В первый год полномасштабного вторжения Порошенко занимал лишь 12 место в рейтинге богачей с состоянием в 730 миллионов долларов", — пишет Кушнир.

Как сообщалось, недавно вокруг состояния Порошенко разгорелся скандал. Согласно данным НАПК, Порошенко получил более 37 миллионов гривен от правительства пророссийского Виктора Орбана. Это произошло за неделю до того, как Порошенко пытался уехать за границу на переговоры с Орбаном. Тогда пограничники не выпустили нардепа из страны, поскольку украинские спецслужбы получили информацию, что его визит в Венгрию может быть использован российскими фсб и гру.

Также, политический эксперт Валентин Гладких сообщал, что Петр Порошенко во время запланированной в Венгрии встречи с Орбаном намерен через него передать РФ и другим заинтересованным сторонам сигнал о своей готовности возглавить кампанию по "принуждению Украины к миру".