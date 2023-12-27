Троих украинцев в Польше обвиняют в смерти президента футбольного клуба, — СМИ

Пострадавшего после избиения мужчину доставили в больницу, где ему сделали операцию на черепе. Кроме того, у него были обнаружены серьезные травмы легких и почек.

В Польше после избиения умер 58-летний президент футбольного клуба Piaseczno Яцек Крупник. К его смерти могут быть причастны трое граждан Украины. Об этом сообщает польское издание polsatsport.pl.

Инцидент с президентом ФК произошел 15 декабря в клубе Blu в городе Пясечно. Он в кругу друзей праздновал рождественскую вечеринку, которую устроила компания. Во время вечеринки произошла драка. Мужчину избили трое украинцев. В результате избиения Крупник получил травму головы и другие телесные повреждения.

По делу также задержали двоих поляков, коллег президента по работе, поскольку инцидент сначала квалифицировали как драку.

Яцек Крупник

Пострадавшего Крупника доставили в больницу, где ему сделали операцию на голове. Кроме того, у него были обнаружены серьезные травмы легких и почек.

Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Президент MKS Piaseczno умер в понедельник в возрасте 58 лет.

Напомним, что в Польше после родов умерла 27-летняя украинка. Она была на 33-й неделе беременности, а из-за тяжелого состояния ее в больницу доставил муж.

Ранее сообщалось, что в Польше взрослые избили двух украинских подростков. В результате нападения 16-летней девушке сломали кость возле глаза. Также пострадал несовершеннолетний подросток, который пытался защитить подругу.