Словами відомих українців: вийшов каліграфічний календар для "Інтерпайп"

Кожна цитата у календарі унікальна і її авторами є провідні українці від Тараса Шевченка до Валерія Залужного. Фрази відомих людей відображають наше сьогодення та боротьбу України за своє майбутнє.

Команда креативної лабораторії Gusev Art Lab разом з українськими каліграфами розробили проєкт для промислової компанії "Інтерпайп", а саме каліграфічний календар на 2024 рік.

Його основою стали цитати видатних українців, інтерпретовані в ілюстрації відомими українськими каліграфами. Кожна з 12 цитат відображає наше сьогодення, боротьбу України за своє майбутнє, втілює у собі міць та прагнення нашого народу бути вільними. Їх автори – видатні українці – від Тараса Шевченка до В’ячеслава Чорновола, Валерія Залужного та Сергія Жадана.

Основним меседжем календаря стала фраза "Разом міцніші".

"Цей календар – своєрідна присвята всім працівникам ІНТЕРПАЙП – і тим, хто зараз захищає країну, і тим, хто продовжує працювати попри все, всім українцям, що продовжують боротися, а також всім міжнародним партнерам, які залишаються з Україною у цей непростий час. Календар вже отримали наші клієнти та партнери по всьому світу – в США, Європі, на Близькому Сході. Цілий рік перед їх очима буде нагадування про країну, яка відстоює своє право на існування та незалежність, а також про те, що разом – ми сила", — зазначає директор з комунікацій ІНТЕРПАЙП Людмила Новак.

"Для нас було важливо розкрити ідею української єдності не тільки через зміст цитат. Тому ми об'єднали у проєкті відомих українських каліграфів – Катерину Яцушек, Євгена Берднікова, Наталію Ком’яхову та Дарину Стьопічеву. Щоб кожна цитата мала свій унікальний характер, втілений сучасними українськими авторами. Так ми змогли створити наповнення для календаря, де у кожного напису є своє своєрідне відображення через образи, метафори та літери", — розповідає Артем Гусєв, засновник та креативний директор Gusev Art Lab.