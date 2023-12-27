За 5 месяцев из бюджета было выделено почти 250 млн на производство сериалов, — нардеп

По словам нардепа Ярослава Железняка, за год только одному телеканалу было перечислено 116,1 миллиона гривен на производство информационных программ для телемарафона "Единые новости".

В течение последних пяти месяцев из Госбюджета на производство сериалов было выделено почти 250 миллионов гривен. Об этом сообщил народный депутат из политической партии "Голос" Ярослав Железняк.

Он напомнил слова Владимира Зеленского, который еще в 20 июля в одном из своих обращений заявил, что музеи, символы и сериалы сейчас не являются приоритетными. Соответственно на это необходимо использовать внебюджетные средства.

Нардеп также отметил, что 27 июля в Украине был уволен министр культуры Александр Ткаченко. В частности, этому предшествовали несколько скандалов, в которые попал министр. Речь идет о замене герба на монументе Родина-Мать за 28 млн гривен и около 400 млн гривен расходов на производство сериалов.

Впрочем, после увольнения Ткаченко за пять месяцев на закупку сериалов было осуществлено оплат на 248,4 миллиона гривен.

"Уже после заявления Президента и увольнения министра — совокупно платежей прошло от ГП за услуги производства различных сериалов на 248,4 млн грн бюджетных средств", — написал Ярослав Железняк.

В частности, деньги на производство сериалов перечисляет государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Депутат заявил, что госпредприятие не только финансирует сериалы, но и функционирование телемарафона "Единые новости".

Так, только одному телеканалу, а именно ООО "ТРК "Студия 1+1" в декабре было уплачено 14,2 миллиона гривен. По словам нардепа, за этот год только этому телеканалу в целом было перечислено 116,1 миллиона гривен.

Фото: Telegram/Залізний нардеп

Напомним, как писали СМИ в ноябре, в течение этого года украинское кино принесло государству 31,4 миллиона гривен. Отмечалось, что эта сумма является рекордной и превышает прошлогодние доходы в 4,5 раз.

Также в июле в Украине вспыхнул новый скандал из-за выделения 33 миллиона гривен телеведущему и актеру Юрию Горбунову на новый сериал. Речь шла о сериале с рабочим названием "ПГТ Ингулец".