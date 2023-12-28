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Заместитель председателя Одесской ОГА Александр Харлов поздравил воспитанников детского дома семейного типа

Мирослав Гурко
Александр Харлов, заместитель председателя Одесской ОГА

Александр Харлов посетил семью, где проживает 12 детей в возрасте от шести до семнадцати лет. Всем достались сладости и подарки.

Рождественские и Новогодние праздники — это время чудес и добрых дел, которых особенно ждут малыши. Воспитанников детского дома семейного типа с подарками и сладостями посетил поздравить с праздниками заместитель председателя Одесской ОГА Харлов Александр Александрович. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

В семье проживает 12 детей в возрасте от шести до семнадцати лет.

Фото: Одесская ОГА
Фото: Одесская ОГА
Фото: Одесская ОГА
Фото: Одесская ОГА
Фото: Одесская ОГА

Приятно было смотреть на искренние эмоции детей, отметил Александр Харлов. Это лучшее ощущение — видеть радость в глазах малышей. Благодарны были и родители-воспитатели, ведь так их семью поздравляют впервые.

"Забота и поддержка со стороны государства — один из главных факторов, который помогает в эти сложные времена, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. Ведь так важно чтобы дети росли с верой и добром в сердце", — отметил Александр Александрович Харлов.

Напомним, что Александр Харлов рассказал о последствиях атаки на Одесскую область.