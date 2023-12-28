ГБР: Работа по возвращению 113 миллионов долларов Жеваго из Швейцарии в Украину на завершающем этапе

Государственное бюро расследований совместно с АРМА работает над возвращением в Украину арестованных 113 млн долларов на счетах компаний олигарха Константина Жеваго в Швейцарии. Эта работа на завершающем этапе. Как сообщили в ведомстве, компетентные органы Швейцарской Конфедерации уведомили ГБР о том, что сумма активов, имеющаяся на замороженных счетах, превышает 113 млн долларов США, передает УНИАН.

Арест на эти средства был наложен на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года по запросу ГБР.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину усложняет процесс экстрадиции Жеваго из Франции, но бюро продолжает коммуникацию с западными партнерами и разоблачение преступных схем с участием Жеваго и его сообщников.

В течение 2023 года по запросу ГБР на Кипре задержали экс-заместителя председателя правления банка "Финансы и Кредит". Продолжается работа над его экстрадицией.

Сообщено о подозрении должностным лицам Полтавского ГОКа, принадлежащего беглому олигарху, а также двум бывшим топ-чиновникам банка "Финансы и Кредит", которые в составе преступной организации разворовали более полумиллиарда гривен.

Кроме того в 2023 году по инициативе ГБР был арестован вертолет Константина Жеваго, а впоследствии его передали военным. Теперь он выполняет задачи в одной из боевых частей ВСУ.

Наложен арест на имущество олигарха: акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество связанных с ним юридических лиц. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.

"ГБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и Полиции Французской Республики", — сообщили в бюро.

Напомним, в рамках расследования уголовного производства Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка "Финансы и Кредит". Они организовали схему растраты 113 млн долларов, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.