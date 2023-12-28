Основатель проекта по эвакуации детей-сирот из прифронтовых регионов в Турцию получил орден

Основателю проекта "Детство без войны" и руководителю благотворительного фонда Руслану Шостаку, который в первые месяцы после российского вторжения организовал и провел эвакуацию детей-сирот с прифронтовых территорий в Турцию, вручили орден "За заслуги" III степени. Вручение состоялось в Посольстве Украины в Анкаре, сообщает собкор "Укринформа".

"Сегодняшнее событие — яркий пример эффективного государственно-частного партнерства, благодаря которому делаются проекты, меняющие мир к лучшему... Особое место для нас занимает помощь украинским детям-сиротам, которые уже почти два года живут здесь. Речь идет и о детях проекта "Детство без войны" и других проектах, которые мы реализуем здесь при поддержке первой леди Елены Зеленской. Поэтому особенно приятно сегодня вручить эту награду украинскому бизнесмену, который помог тысячам украинских сирот и продолжает это делать, понимая важность и ответственность своей миссии", — сказал на церемонии вручения награды посол Украины в Турции Василий Боднар.

Украинский предприниматель и меценат Руслан Шостак награжден орденом "За заслуги" III степени. Он поблагодарил Посольство Украины в Турции и лично посла Украины в Турции за поддержку и содействие в реализации проекта и сообщил, что он будет продолжаться и в следующем году.

"Это очень важная награда для меня и членов моей команды... Это наша общая награда. Проект продолжается! В 2024 году дети продолжат проживать в Турции. И наша цель — сделать так, чтобы дети-сироты вернулись в Украину не в детские дома, а в заботливые семьи. Именно над этим мы начали работать совместно с Министерством социальной политики Украины", — отметил Шостак.

В комментарии "Укринформу" после награждения он отметил важность признания государством ценности и значения волонтерских проектов.

"Это прекрасно, что государство отмечает проекты, которые во время войны, реализуют украинцы на волонтерском фронте. И сейчас это не о средствах, которые наш фонд потратил на детей, это о времени волонтеров, моем времени и времени наших коллег, которые потратили сотни тысяч часов на проект "Детство без войны". Я благодарен всем, кто участвует в проекте и способствует его реализации. Проект продолжается, сейчас дети находятся в Анталии, и мы сможем еще дополнительно привезти детей в следующем году", — сказал Шостак.

По его словам, в следующем году проект "Детство без войны" сосредоточит свое внимание в частности на помощи детям с тяжелыми психологическими и физическими травмами, полученными в результате войны.

Как сообщалось, в рамках проекта "Детство без войны" с марта 2023 года в Турцию было эвакуировано 3500 детей-сирот и лиц, которые их сопровождают. В течение лета-осени 2023 года почти 800 украинских детей-сирот вместе с сопровождающими лицами имели возможность отдохнуть и оздоровиться в Анталии.

Кроме того, сейчас в Анкаре находятся эвакуированные из Одессы дети-сироты, воспитанники дома ребенка "Солнышко", которым оказывается полная поддержка в рамках совместного проекта первой леди Украины Елены Зеленской и первой леди Турции Эмине Эрдоган.

Посольство Украины в Турции активно поддерживает этих детей-сирот, а также детей украинской общины в Турции, в т.ч. тех, кто приехал в страну после начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину, способствуя их обучению, активному проведению досуга и празднованию украинских праздников.

Кроме того, в этом году в Турции была начата реализация проекта "Люди будущего", целью которого является организация познавательно-обучающих лагерей для детей погибших, пропавших без вести и пленных защитников Украины. Также посольство способствует реализации проекта по поддержке медикаментами детей с синдромом Дауна. Укринформ ранее рассказывал о том, как живут в Турции дети-сироты, эвакуированные из Украины.