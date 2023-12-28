Инновационные сервисы и благотворительность: самое интересное о достижениях сети Фокстрот за 2023 год

2023 год стал для крупнейшей сети электроники и бытовой техники Фокстрот периодом возрождения и активного развития. Вот лишь некоторые достижения, инициативы и ключевые показатели компании в течение этого года, больше на сайте.

Развитие of-line сети

Сейчас в 123 магазинах сети работает 3252 сотрудника, в том числе более 5% из них — в рядах ВСУ. В течение года открыли 8 новых магазинов, где 4 — на месте торговых площадей сети "Эльдорадо". Среди них — крупнейший магазин электроники с широким ассортиментом техники в центре столицы в ТЦ "Оушен Плаза" площадью более 1500 м2. В течение года количество городов, где представлены магазины сети, увеличилось с 63 до 67.

Устойчивость бренда

Заработали магазины в прифронтовых областях: Славянске, Краматорске и Херсоне. До сих пор Фокстрот остается первой и единственной сетью электроники, которая возобновила работу в Херсоне после деоккупации. Важно отметить, что все магазины Фокстрота энергонезависимы и могут работать в случае блэкаутов благодаря наличию альтернативных источников питания.

On-line рост

В 2023 году Фокстрот отметился рекордным восстановлением активности и ростом чистого онлайн товарооборота на около 30% по сравнению с предыдущим годом.

Мультиканальный бренд Фокстрот существенно повысил долю продаж в онлайн сегменте за счет on-line коммуникаций, сделав акцент на брендовые коммуникации в онлайн пространстве:

TikTok-страница ритейлера возобновила свою активность в июле, что позволило закрепить лидерские позиции страницы с почти 326 тыс. фолловеров, привлечь более 20 тыс. новой аудитории и собрать 3,1 миллиона просмотров за месяц.

ритейлера возобновила свою активность в июле, что позволило закрепить лидерские позиции страницы с почти 326 тыс. фолловеров, привлечь более 20 тыс. новой аудитории и собрать 3,1 миллиона просмотров за месяц. Telegram-канал также показал впечатляющую статистику: рост аудитории в канале на 71% по сравнению с началом года, а более 39% подписчиков регулярно просматривают посты канала.

также показал впечатляющую статистику: рост аудитории в канале на 71% по сравнению с началом года, а более 39% подписчиков регулярно просматривают посты канала. Аудитория Facebook и Instagram также показала положительную динамику: +30 тыс и +7 тыс подписчиков соответственно.

Что касается приложения Foxtrot, то команда приняла решение полностью удалить русскоязычную версию для поддержки украинского языка.

Бренд увеличил количество лояльных покупателей на 500 тыс.

О приверженности и преданности клиентов говорит то, что более 97% покупок совершаются с картой программы лояльности ФоксFan . Где общее количество участников — более 13,5 млн, что на 500 тыс. больше чем в начале года.

Фокстрот уделяет особое внимание инклюзивности своих сервисов и магазинов, что отражается в приспособлении для клиентов с особыми потребностями и детьми. Более 80% магазинов частично или полностью соответствуют критериям инклюзивности, которые были определены при формировании "Карты инклюзивности от ЛУН" этой осенью. Кроме того, в рамках социального проекта "Безбарьерный Фокстрот" в 10 магазинах Киева, Львова, Харькова, Винницы, Днепра и Одессы введен инновационный комплекс для обслуживания неслышащих клиентов через переводчика жестового языка в режиме онлайн. За время работы сервиса, было обработано 218 обращений.

Продажи

В общем, в течение года, наибольшая доля продаж пришлась на смартфоны, телевизоры и ноутбуки. Если же говорить о бытовой технике — лидерами стали стиральные машины и холодильники. В течение года наблюдается изменение потребительского поведения, и большинство покупок становятся запланированными и обоснованными. Это связано с экономическими ограничениями и общей нестабильностью в стране. Покупатели внимательнее анализируют цены и качество товаров перед приобретением, проявляя прагматичный подход к покупкам.

Компания постоянно работает над усовершенствованием производительности персонала, включая проекты по управлению эффективностью и регулярный пересмотр заработных плат. Для работников существуют дополнительные программы мотивации, включая оплату за наставничество и вознаграждения для лучших продавцов.

Фокстрот сотрудничает с Государственным университетом коммуникаций, организуя встречи и экскурсии для студентов и активно приобщается к проектам на крупнейшей в Украине студенческой медиа-платформе STUD-POINT, в том числе HR School STUD-POINT.

Инновационные сервисы

Для упрощения процессов покупки, обмена, доставки и настройки новых устройств, Фокстрот внедрил инновационные услуги и стал их первооткрывателем на рынке электроники:

Интеграцию цифровых чеков — в мобильные банкинги вместе в партнерстве с Monobank, Sportbank, Sense Bank и A-Bank. Также, начиная с этого года, клиенты могут оплатить технику цифровыми активами.

Упрощение процесса оплаты — в рамках подготовки к блэкаутам запустили возможность бесконтактной оплаты — тап ту фон. А с целью экономии времени клиентов — создали возможность отпускать клиентов на рабочих терминалах продавца. Доля таких оплат сейчас составляет 12%.

Фокси Обмен — это услуга, позволяющая клиентам сдать свои старые смартфоны или планшеты и получить компенсацию до 99% стоимости новых гаджетов.

Доставку — в 2023 году ритейлер развивал различные варианты доставки: точки выдачи логистических операторов, почтоматы, самовывоз и курьерскую доставку. Сейчас около 64-65% покупателей используют точки выдачи логистических операторов для получения покупок, от 6 до 9% выбирают почтоматы. Еще 15% предпочитают самовывоз из пунктов выдачи интернет-заказов или точек продаж сети. Курьерская доставка составляет менее 10%. Поэтому ритейлер совместно с Uklon Delivery запустил сверхбыструю доставку товаров до двери в течение часа. За первые 3 месяца работы, наибольшее количество раз этот способ доставки выбирали жители Киева, Львова и Харькова. Всего услугой воспользовались более 400 клиентов, а средний срок доставки составляет рекордные 26 минут. Если же говорить о категории товаров, то самыми популярными товарами были смартфоны и наушники. Хотя мелкая бытовая техника также составляет львиную долю заказов. Самым габаритным товаром стал водонагреватель на 50 л., а самым дорогим товаром стал ноутбук стоимостью 30 999 грн.

Утилизация старой техники — Фокстрот запустил сервис вывоза и утилизации старой бытовой техники, что позволяет покупателю легко избавиться от устаревших устройств. Покупатели проявляют интерес к услугам, связанным со смежными сервисами для габаритной техники "из одних рук", что означает получение товара и услуги вместе с ним.

КСО Проекты и благотворительность

Фокстрот активно работает в области благотворительности и реализует такие проекты:

"Подари счастье добра" — Фокстрот в сотрудничестве с партнерской организацией "СОС Детские Деревни" реализует благотворительную акцию, направленную на оказание психологической поддержки детям, пострадавшим от агрессии россии против Украины. 30 грн с продажи каждого товара фирменного мерча будет направлено на арт-терапию для детей.

Социальный проект "Ф-поддержка" имеет целью помощь животным, которые были эвакуированы из прифронтовых зон. Фокстрот и его клиенты аккумулировали для пушистиков более 900 тыс. гривен, за которые был закуплен корм и оказана помощь более 9000 животным в 41 приюте Украины.

Во время вторжения, Фокстрот оказал помощь Силам обороны и пострадавшим украинцам на сумму более 20, 5 млн гривен. Компания также обеспечила техникой отряды ГСЧС и закупила оборудование для 25 пунктов несокрушимости в 3 прифронтовых областях. Всего было обработано более 1128 запросов на помощь, а количество гаджетов, приобретенных для защитников, составило почти 8 тысяч единицы.

За активную социальную позицию ГК "Фокстрот" в октябре 2023 года получила награду "Воины света" от украинской сети Глобального Договора ООН в конкурсе социальных инициатив "Партнерство ради устойчивого развития — 2023".