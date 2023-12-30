"Энергоатом" в 2023 году увеличил доход от продажи электроэнергии на 30%

По итогам 2023 года доходы Государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" выросли на 30% относительно 2022 года и достигли 190 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом", передает "Экономическая правда".

Как отметил руководитель "Энергоатома" Петр Котин, динамичное развитие предприятия позволяет государству удерживать низкие тарифы на электроэнергию. В частности, из этих средств было уплачено более 124,4 млрд грн в рамках выполнения ПСО или другими словами — на поддержку низких тарифов для населения.

"Несмотря на военное время, существенное сокращение объемов потребления электроэнергии и потерю мощностей временно оккупированной Запорожской АЭС нам удалось реализовать комплекс мер по повышению экономической эффективности деятельности Энергоатома. Именно это позволяет государству удерживать низкие тарифы на электроэнергию для населения", — сказал он.

В 2024 году "Энергоатом" планирует заработать 253,3 млрд грн. Рост себестоимости добычи электроэнергии сохраняют на уровне 26,6%.