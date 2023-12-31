Самая пожилая мать Украины хочет вернуть "отобранную" дочь (видео)

Адвокат Валентины Подвербной утверждает, что ребенка у его клиентки отобрали незаконно. Что касается 12-летней Анны-Марии, то она не хочет возвращаться к матери.

Самая пожилая мать Украины, 78-летняя Валентина Подвербная, намерена вернуть себе 12-летнюю дочь Анну-Марию, в связи с чем подала апелляцию на решение Новозаводского районного суда Чернигова о лишении ее родительских прав, сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова адвоката женщины Андрея Котенка.

Юрист утверждает, что ребенок должен быть с матерью, и никаких законных оснований забирать девочку у соцслужб не было. Еще в начале года он взял ситуацию под свой контроль.

"Подали апелляцию, она обжаловала решение, оно будет пересматриваться", – подчеркнул Котенок.

Рассмотрение апелляции запланировано на середину января 2024 года.

Дело Подвербной слушали в закрытом режиме 20 октября. Ребенка забрали у матери без лишения женщины родительских прав до достижения девочкой 14-летнего возраста. Мать Анны присутствовала на заседании, но решение суда комментировать отказалась, заявив, что обратится к своему адвокату.

Внимание на семью общественность и социальные службы обратили после того, как 24 апреля 2023 года Анна-Мария в своем Instagram опубликовала сообщение об издевательствах со стороны матери. Девочка уверяла, что родительница "не дает ей мыться и стирать свои вещи, бьет ее и царапает", а также оскорбляет и унижает.

В своем посте девочка рассказала о тяжелых отношениях с матерью Фото: canfg567/instagram

На своей странице она также публиковала аудио, где просит мать решить проблему с косоглазием, от которого страдает, и другие записи.

Резонанс от публикации подростка был такой, что уже 25 апреля решением исполнительного комитета Черниговского горсовета ребенка изъяли от матери и поместили в больницу. Там она находилась месяц. С 26 мая ребенка перевели в центр социально-психологической реабилитации детей в селе Хмельница, а Новозаводской районный суд Чернигова принял решение о лишении Валентины Подвербной родительских прав.

В беседе с журналистами заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш сообщил, что тоже взял ситуацию под свой контроль, и рассказал, что девочка мечтает найти опекуна. Анна-Мария якобы знает человека, который мог бы его усыновить, и предложил предоставить контактные данные для проверки возможности опеки.

Валентина Подвербная стала самой пожилой роженицей в Украине. 22 февраля 2011 года она родила малыша, попав в Книгу рекордов Украины. Чтобы забеременеть, женщина семь лет копила деньги (почти 40 тыс. грн) на курс лечения и искусственное оплодотворение.

Ранее Фокус писал, что после рождения дочери Подвербная мечтала о еще одном ребенке.