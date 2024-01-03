Гослесагентство и ГП "Леса Украины" блокируют экспорт деревянных изделий – деревообработчики пожаловались в ОПУ и Правительство

Ассоциация деревообработчиков и лесозаготовителей Львовщины обеспокоена тем, что Государственное агентство лесных ресурсов и ГП "Леса Украины" заблокировали экспорт продукции из древесины из-за постоянных сбоев электронной системы выдачи сертификатов о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов. Об этом деревообработчики написали в письмах к Премьер-министру Денису Шмыгалю и заместителю руководителя Офиса Президента Украины Ростиславу Шурме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на письма Ассоциации.

"Мало того, что грузовики с продукцией не могут проехать через заблокированные пункты пропуска, так теперь еще и Гослесагентство вместе с ГП "Леса Украины" начали в очередной раз "вставлять палки в колеса" украинским деревообработчикам", — говорится в письмах.

По словам представителей деревообрабатывающего бизнеса, ДАЛРУ и ГП "Леса Украины" оказались не готовы к выдаче электронных сертификатов или же намеренно блокируют их выдачу – фактически заблокированы все экспортные операции изделий из дерева.

"Невозможно подать документы с первого раза. Не понятно, это очередные кибератаки или все же невозможность наладить правильную работу. Зная об опыте руководства лесной отрасли в ИT-технологиях – в это не хочется верить. Для тех, кто смог подать документы через десятки попыток, потом находятся какие-то необоснованные отказы и сертификаты все равно не выдаются. Причины непонятны", — говорится в письмах за подписью Председателя Ассоциации Николая Когута.

Деревообработчики из разных областей Украины также сообщают о крайне неудовлетворительной работе электронной системы выдачи сертификатов.

"Очень хотелось бы отметить позитивные изменения в лесной отрасли, однако, к сожалению, невозможно это сделать из-за того, что кто-то пытается даже в электронные сервисы "пропихнуть" коррупционную составляющую. Иначе происходящее сейчас с электронной выдачей сертификатов назвать невозможно", — жалуются деревообработчики.

В своих обращениях они указали следующие предложения:

наладить систему выдачи сертификатов к моменту отладки корректной работы портала "Экосистема";

обязать территориальные органы Гослесагентства, органы исполнительной власти лесного хозяйства Автономной Республики Крым четко соблюдать сроки выдачи сертификатов;

выдачу сертификатов осуществлять со строгим соблюдением законодательно урегулированных и установленных норм выхода продукции с учетом хозяйственных особенностей каждого предприятия;

предусмотреть ответственность за отказ в выдаче сертификатов по формальным и законодательно необоснованным основаниям.

Напомним, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 12 мая 2023 г. № 483 "О реализации экспериментального проекта по выдаче специального разрешения на специальное использование лесных ресурсов (лесорубного билета) и сертификата о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов в электронной форме" выдача сертификатов происходит исключительно в электронной форме через Единую экологическую платформу.