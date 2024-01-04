"Очень непослушная": в Николаеве мать избила дочь и выставила почти обнаженной на балкон

Руководительница Службы по делам детей Николаевского горсовета Юлия Кравченко рассказала, что мать забеременела в 16 лет и имеет еще 2-летнего сына, которого "любит больше чем девочку, потому что есть биологический папа", который дает деньги.

В Николаеве мать избила свою 4-летнюю дочь, потому что не могла "справиться с ребенком". У девочки, кроме синяков обнаружили признаки ненадлежащего надзора. Об этом сообщила руководительница Службы по делам детей Николаевского городского совета Юлия Кравченко в Facebook.

Забеременела в 16 лет и систематически била ребенка

По информации Кравченко, мать употребляла алкоголь, а потом избила дочь и почти обнаженной выставила ее на балкон.

"Ребенка избила мама, которая забеременела ею в 16 лет. Как она сообщила — она с ней не справляется, потому что девочка очень непослушная. Девочка действительно избита, есть следы свежих побоев, есть устаревшие", — говорится в сообщении.

Кравченко добавила, что 4-летнюю девочку доставили в медицинское учреждение. Кроме следов побоев, обнаружили признаки ненадлежащего присмотра за ребенком.

"Ребенок боится маму. Поместили в больницу на обследование, родственники поддержат. У ребенка, кроме синяков, педикулез, контактный дерматит — спутники ненадлежащего надзора", — говорит руководительница Службы по делам детей Николаевского горсовета.

Теперь, по словам Кравченко, ожидают соответствующие действия со стороны правоохранительных органов и судебно-медицинскую экспертизу.

"Надеемся, будет уголовное производство. Если нет — будем обжаловать", — заявила она.

"Любит больше": у матери есть еще один ребенок

Кравченко рассказала, что у мамы есть еще один ребенок — 2-летний мальчик, которого "мама любит больше чем девочку, потому что есть биологический папа", который дает деньги на сына.

"После больницы, несмотря на глубокий вечер, поехали проверить, что с этим ребенком. Мать — сама еще почти ребенок, оба своих ребенка родила, как мама одиночка. Несмотря на праздники — холодильник абсолютно пустой, детских вещей крайне мало, а те, что есть — грязные", — говорит она.

Напомним, 7 декабря полиция сообщила, что в Ивано-Франковской области в Калушском районе на улице нашли тело младенца. Сейчас устанавливают личность матери ребенка.