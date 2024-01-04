На границе США и Мексики нашли десятки украинских паспортов, — конгрессмен

Из-за найденных паспортов республиканцы в Конгрессе, которые хотят добиться миграционного законодательства, снова заговорили о незащищенных границах США.

В США на южной границе нашли десятки паспортов Украины и Китая. Об этом сообщил член Палаты представителей США от Республиканской партии Мэтт Гетц.

"Внимание! Десятки разбросанных украинских и китайских паспортов нашли на южной границе США. Байден и Майоркас говорят, что граница безопасна", — написал он.

Республиканец выдвинул претензии к президенту США Джо Байдену и к министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу относительно незащищенности границ страны.

К публикации в соцсети X он прикрепил фотографии паспортов, найденных, как утверждается, на южной границе США.

Напомним, что семья не смогла отправиться в отпуск своей мечты из-за "царапины" в паспорте. На первой странице паспорта, над страницей с фотографией и информацией о Джейке, был разрыв возле переплета паспорта.

Ранее сообщалось, что в Украине изменилась стоимость оформления важных документов. С 1 января 2024 года паспорт гражданина Украины в форме ID-карты будет составлять 504 гривны. Цены на документы повышены из-за того, что "Полиграфический комбинат "Украина" изменил стоимость на бланки отдельных биометрических удостоверений.