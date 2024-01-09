Первая ночь в бомбоубежище: супруги нардепов Шкрум и Наталуха стали родителями (фото)

По словам роженицы, дочь Лукьяна появилась на свет раньше ожидаемого срока и понедельник, 8 января, провела в укрытии.

Народный депутат от ВО "Батькивщина" Алена Шкрум и член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха стали родителями впервые. Об этом роженица сообщила в Facebook.

По словам нардепа, у супругов родилась дочь, которую назвали Лукьяной.

"Дорогая Лу, спасибо тебе, что ты выбрала меня, нас с Дмитрием, и Украину, как пункт своего появления в этот мир. Выбрала ты ой какое непростое время). Ты точно не ищешь легкой и обычной судьбы. Но надеюсь, она будет очень-очень счастливой. Ты уже столько меня научила, что не верится, как это возможно, и какая я была странная, что так много времени потеряла на переживания и мысли о неважных вещах", — написала Шкрум.

Депутаты Шкрум и Наталуха впервые стали родителями/ Фото: Facebook Алена Шкрум

Народный депутат уточнила, что ребенок появился на свет раньше ожидаемого срока.

"Мы ожидали тебя только в конце января. Заставила ты нас уже очень понервничать, но, ну что ж, значит: тебе очень хотелось появиться здесь, снаружи, поскорее", — говорится в сообщении.

Депутаты Шкрум и Наталуха впервые стали родителями/ Фото: Facebook Алена Шкрум

Кроме того, как отмечает Шкрум, первую свою ночь в понедельник, 8 января, новорожденная дочь нардепов провела в укрытии.

"Первая твоя ночь в бомбоубежище — была вчера, ты ее успешно и спокойно проспала). Поздравляю тебя! Когда-то буду тебе это рассказывать; ты, конечно, не будешь меня особо слушать, потому что тебе это будет не интересно и не понятно, но я буду рассказывать снова и снова). Привет всем — от Лукьяны Дмитриевны Наталухи) Наш Лучик", — добавляет роженица.

Депутаты Шкрум и Наталуха впервые стали родителями/ Фото: Facebook Алена Шкрум

Алена Шкрум и Дмитрий Наталуха: что известно

Алена Шкрум в 2014 году была кандидатом в нардепы от партии "Батькивщина" (№5 в списке), попала в проходной список по открытому конкурсу, как участник инициативы "Профессиональное правительство".

В 2019 году — кандидат в народные депутаты Украины по списку партии "Батькивщина" (№22 в списке). С июля 2020 — член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Дмитрий Наталуха — в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" (№14 в списке как беспартийный). Член одноименной фракции. Председатель комитета по вопросам экономического развития.

Шкрум и Наталуха поженились 6 сентября 2015 года. Пара вместе училась в Кембридже (США).

Напомним, 26 декабря хореографы Женя Кот и Наталья Татаринцева сообщили, что ждут первенца. Супруги обнародовали известие о предстоящем пополнении на Рождество.