В Днепре в рабстве удерживали 50 человек: среди пострадавших переселенцы (фото)

По информации следствия, людям предлагали работу, бесплатное проживание и питание. Впрочем, на самом деле подозреваемые заставляли бесплатно работать и запугивали тех, кто пытался убежать.

Правоохранители разоблачили четырех злоумышленников, которые в Днепре держали в трудовом рабстве 50 человек. Об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что потерпевших искали среди переселенцев и людей, не имеющих постоянного места жительства, на вокзалах. Им предлагали бесплатное проживание и питание. Также подозреваемые предлагали людям работу.

Фото: Офис генпрокурора

В частности, пострадавших приглашали в так называемый реабилитационный центр, который работал прикрываясь общественной организацией.

Своих жертв подозреваемые поселяли в домах с ненадлежащими условиями и заставляли бесплатно выполнять сельскохозяйственные и строительные работы.

Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора

Для того, чтобы люди не сбежали, у них отбирали все документы и телефоны. Жертвы, которые пытались сбежать из трудового рабства, подвергались психологическому давлению и угрозам.

Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора

В Офисе Генпрокурора говорят, что все выявленные правоохранителями люди были освобождены. Также у подозреваемых были изъяты автомобили, телефоны и черновые записи. Сейчас подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

Напомним, в ноябре правоохранители разоблачили фермера на Львовщине, который удерживал в рабстве двух внутренне перемещенных лиц. Следствие выяснило, что злоумышленник предложил людям оплачиваемую работу с проживанием. Однако на самом деле жертв держали в ужасных условиях, заставляли бесплатно работать, и только периодически давали есть.

Также в сентябре правоохранители разоблачили предпринимателя, который присвоил деньги, предназначенные для переселенцев. Сообщалось, что сумма ущерба составляет почти миллион гривен.