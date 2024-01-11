"Портовый" закон Мотовиловца выносят на второе чтение: российский олигарх получит 50 млн евро, — блогер

Сейчас Андрей Мотовиловец пытается с минимальными правками провести документ ко второму чтению, отметил блогер.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец продвигает на второе чтение проект закона 9573, который позволит передать часть поступлений от портовых сборов АМПУ частным компаниям. В частности, речь идет о структурах группы компаний "ТИС" в порту "Южный", находящихся в собственности российского подсанкционного олигарха Алексея Федорычева и разыскиваемого правоохранительными органами Украины олигарха Константина Жеваго. Об этом говорится в блоге политтехнолога Марьяна Ощановского на сайте "Цензор", передает УНИАН.

"Цена вопроса — 50 млн евро и уголовное дело, где фигурантом является экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский и его экс-заместитель Владимир Шульмейстер. Документ лоббирует бывший советник Пивоварского, а ныне заместитель председателя фракции Слуга народа Андрей Мотовиловец. А делает он это в интересах подсанкционного россиянина и компании, инвестирующей в России миллиардные средства", — говорится в материале.

Автор напоминает, что еще в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в уголовном производстве №22016000000000269, согласно которому Пивоварского и Шульмейстера подозревают в злоупотреблении властью в пользу ООО "ТИС- Контейнерный терминал" (новое название ГП "ВОРЛД ТИС ЮЖНЫЙ") и ООО "ТИС- Руда". Министр и его заместитель подготовили и приняли приказ, по которому часть средств от сборов отправляли указанным компаниям, что привело к убыткам Администрации морских портов Украины на почти 3 млн грн.

Блогер говорит, что "бенефициарами" полученных средств стали владельцы компаний, работающих в порту "Южный", а именно имеющих там контейнерные терминалы — россиянин Алексей Федоричев, против которого Украина ввела санкции, предприниматель Константин Жеваго, который находится в розыске из-за разграбления банка "Финансы и кредит", а также компания из ОАЭ DP World. Последняя, несмотря на то, что является мировым лидером по оперированию портами, также является партнером российского правительства по развитию Северного морского пути, который должен принести в бюджет России более 200 млрд долларов. Кроме того, вместе с Росатомом DP World заявили о создании совместного логистического оператора.

Ощановский утверждает, что после появления уголовного производства, Андрей Пивоварский и его сторонники в бизнес-среде начали массированную кампанию "очистки репутации". По словам блогера, Мотовиловец был не просто был советником Пивоварского во времена, когда тот был министром, но и был одним из соавторов инициативы о распределении средств АМПУ между государством и частными фирмами, в том числе, российскими. Именно поэтому, Мотовиловец проходит по делу как свидетель, а в его домах неоднократно происходили обыски, добавляет автор сообщения.

"Кроме финансовой выгоды, документ позволит вывести из-под удара Пивоварского и Шульмейстера, ведь фактически претензии НАБУ — по задумке авторов законопроекта — потеряют свой смысл, а деяния экс-министра и его экс-заместителя — пусть и через 7 лет, но будут по сути "декриминализированы". Это позволит торжествовать коррупционерам, которые в свое время продавили очевидно лоббистскую поправку через Мининфраструктуры Пивоварского, или же через него лично. А также сторонникам "эффективного менеджмента", за которым скрывается банальный непрозрачный лоббизм, фактически поощряя интересантов к "непубличным разговорам" с потенциальными провайдерами их идей", — убежден блогер.

По его информации, несмотря на то, что на профильном комитете и подкомитетах неоднократно озвучивались коррупционные риски документа, в том числе под стенограмму представителями НАБУ и НАПК, эти призывы были показательно проигнорированы, а в сопроводительных документах к законопроекту на сайте парламента не осталось и намека на такие выводы и письма.

"Сейчас Андрей Мотовиловец пытается с минимальными правками провести документ ко второму чтению. Если он так же "втихаря" будет принят и в целом, то президенту на подпись поступит очень неприятная история. Ведь чтобы законопроект вступил в силу, Владимир Зеленский должен будет согласиться отдавать средства налогоплательщиков подсанкционному россиянину и украинскому олигарху в розыске", — добавляет автор.