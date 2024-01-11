Украинец заплатил почти 20 тысяч, чтобы попасть на военную службу: что произошло

Мужчина двумя частями передал пограничнику 700 долларов. Его целью была военная служба на контракте, но все пошло не по плану.

В Украине осудили мужчину, который не бесплатно "помогал" знакомому попасть на военную службу. Об этом известно из приговора Сиховского районного суда города Львов от 8 января.

Уроженец села Волчье работал инспектором пограничной службы. 30 января 2022 года во внеслужебное время он получил взятку. Другой мужчина заплатил 150 долларов (на то время это — примерно 4,3 тысячи гривен) за то, чтобы его взяли на военную службу по контракту.

8 февраля мужчины встретились во второй раз, и пограничник получил еще одну часть взятки — 550 долларов (примерно 15,4 тысячи гривен). Он пообещал, что повлияет на решение, очевидно, коллег, чтобы те приняли кандидатуру "клиента".

Всего за свою военную службу мужчина заплатил 700 долларов, что по курсу того времени составляет примерно 19,5 тысячи гривен. Однако для чиновника, с которым он договаривался об "услуге", эта сделка обернулась делом о получении неправомерной выгоды и судом.

Во время судебного заседания уже экс-инспектор признал свою вину и подтвердил, что получил взятку. В приговоре указано, что он "молодого возраста" и имеет "положительную характеристику с места работы".

В суде отметили, что мужчина официально не трудоустроен, следовательно дохода не имеет. Также отсутствуют данные, что ему принадлежит какое-либо имущество. Из этого сделали вывод, что "такой вид наказания как штраф не может быть применен".

Взяточника признали виновным и наказали, назначив два года заключения.

Напомним, на Закарпатье осудили заведующего музея, который заболел после получения повестки. Мужчина заявил, что часть его тела парализовало, но к медикам в тот день не обратился.

На Волыни наказали студента-первокурсника, который не пришел по повестке. Оказалось, что он не успел получить документы об отсрочке до встречи с работниками ТЦК.