Снежная гроза в Украине: синоптик Наталья Диденко объяснила аномальное явление (видео)

Причиной грома и молнии в столице стало столкновение холодных и теплых потоков воздуха. По словам Диденко, метеорологи называют это явление снежной грозой, во время которой вместо ливня идет снег.

В четверг, 11 января, в столице и в пригороде Киева началась сильнейшая снежная гроза. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

"Дорогие киевляне! Не волнуйтесь. Действительно, похоже, это была гроза. Зимой бывает крайне редко, но бывает", — объяснила она.

По словам синоптика, в настоящее вреся в Украине проходит атмосферный фронт, а это значит, что холодный северный воздух сталкивается с теплым влажным. Отсюда и образуется гроза.

Согласно высказыванию Диденко, в области метеорологии подобное событие определяется как снежная гроза, при которой вместо дождливого ливня идет снег.

"Не стоит приплетать к этой грозе предрассудки, приметы и народные страшилки. Редкое явление, разумеется, привлекает подобные вещи, но ведь мы – опытные, мудрые, закаленные и доверяем только выясненным и проверенным фактам. Ну, может, порой и страшновато, но не показываем", — пишет синоптик.

Кроме того, она добавила, что, начиная с пятницы, 12 января, в Украину снова придут морозы.

"Мороз окрепнет", — добавила она.

Пост Натальи Диденко

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