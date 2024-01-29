WOW-Сервис: Новый уровень сервиса по ремонту и обслуживанию техники!

Комплексное, удобное и надежное решение для любых проблем с устройствами. Сервис, ставший альтернативой традиционной системе ремонта и обслуживания техники и электроники.

WOW-Service организовал полный цикл ремонта и обслуживания техники. Основой концепции стала цель избавить пользователя от сложностей, которые могут возникать при обращении в классический сервис. Оплата выбранного тарифа позволяет клиенту при возникновении неисправности исключить непредвиденные издержки. Сервис обязуется решить проблему и организовать все, что для этого потребуется.

Как работает WOW-Service

На сайте сервиса пользователь выбирает один из тарифов, который больше всего соответствует его требованиям. Далее — оформляет подписку, указывая свои данные. В настоящее время доступны две формы оплаты: ежемесячная и ежегодная. Последняя позволяет сэкономить 30% стоимости выбранного тарифа.

Оформляя подписку, пользователь становится клиентом компании и получает гарантию, что в случае неисправности техники WOW-Service решит эту проблему. Приобрести тариф можно как заранее, так и по факту поломки устройства.

Когда нужно воспользоваться услугами, достаточно зайти на сайт и в несколько кликов оформить обращение. А все этапы организации и логистики берет на себя WOW-сервис:

Выезд мастера в удобное для клиента время. Диагностика неисправностей. Заказ оригинальных деталей. Доставка (за счет компании). Непосредственно ремонт.

После выполнения работ пользователь получает 3-месячную гарантию.

WOW-Service — необходимые услуги в одном месте

Сервис успешно объединил и воплотил в жизнь все, в чем нуждаются клиенты, у которых есть цель решить проблему с техникой. Так, одно из ключевых преимуществ сервиса состоит в том, что здесь можно отремонтировать любое устройство в следующих категориях:

цифровая техника;

крупная и мелкая бытовая техника;

офисная техника;

электрические инструменты;

медицинское оборудование;

квадрокоптеры и дроны;

электротранспорт;

садовая техника;

устройства для красоты и ухода.

Не нужно искать специализированный сервис — необходимые услуги доступны в одном месте.

Сервис создал штат профессиональных мастеров с опытом работы в сфере ремонта и обслуживания техники от 15 лет.

Еще одно преимущество сервиса в том, что обращение обрабатывается в день вызова. Проблема клиента решается настолько оперативно, насколько это возможно. Для ремонта неисправной техники клиенту не нужно ждать очереди или тратить время на поиск мастеров.

Большой штат сотрудников, проверенные поставщики деталей, отлажена логистика — гарантия того, что пользователь не проведет ни одной лишней минуты в ожидании.

Таким образом, WOW-Service — это, прежде всего, принципиально новый подход в сфере ремонта техники. Это сервис, который организовывает все этапы, необходимые для качественного ремонта. Клиенту нужно лишь оформить подписку и при возникновении неисправности техники — заполнить короткую форму на сайте. В результате пользователь получает удобное, надежное и максимально оперативное решение. Это позволяет сэкономить время и избежать лишних затрат.

С WOW-Service ваша техника всегда под охраной!