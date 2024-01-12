"Я от общих друзей": появились детали задержания бизнесмена Гринкевича (фото)

По информации следствия, предприниматель узнал номер телефона работника Государственного бюро расследований и написал ему в мессенджер. В тот же день мужчины встретились на заправке в Киеве, где Гринкевич сообщил "о необходимости содействия... в возвращении изъятого имущества".

В декабре правоохранители задержали львовского предпринимателя Игоря Гринкевича. По данным следствия, на заправке в столице он предложил 500 тысяч долларов взятки сотруднику Государственного бюро расследований, однако второй доложил о действиях бизнесмена коллегам. Об этом говорится в решении Печерского райсуда Киева.

ГБР расследует дело о закупках Министерством обороны товаров, средств индивидуальной защиты, продуктов питания для ВСУ с октября прошлого года. В частности, в Государственном бюро расследований считают, что предприниматели-поставщики могли заключать такие контракты по 100% предоплате, "без намерения их полного и надлежащего исполнения".

Появились детали задержания предпринимателя Гринкевича

В ходе соответствующего расследования 15-17 ноября 2023 года следователи провели обыск на посту "Чайка" Киевской таможни, где изъяли поставленную бизнесом одежду.

Поставщиками изъятого вещевого имущества были три предприятия, которые следствие считает подконтрольными семье Гринкевичей:

"Строительный Альянс Монтажпроект" (владельцем является сын бизнесмена — Роман Гринкевич);

"Трейд Лайнс Ритейл" (до июня 2023 совладелицами были жена Гринкевича Светлана и его дочь Ольга Швед);

"Строительная компания Ситиград" (владельцем является Гамоцкий Владислав, чья фамилия и отчество совпадает с данными Артема Гамоцкого, бывшего владельца "Монтажпроекта").

Как предполагает следствие, в течение месяца после обысков Гринкевич узнал о расследовании и решил за взятку вернуть имущество и закрыть уголовное производство.

Так, при неустановленных следствием обстоятельствах, предприниматель узнал номер телефона заместителя руководителя отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований и 23 декабря написал ему в мессенджер "Signal". Гринкевич отправил работнику ГБР сообщение с содержанием: "Здравствуйте. Я... от общих друзей. Когда можно набрать?" и в дальнейшем в ходе телефонного разговора сообщил о необходимости встречи.

Как уверяет следствие, сотрудник ГБР не был знаком с предпринимателем и "не осознавая действительных преступных намерений последнего, согласился на указанную встречу".

Появились детали задержания предпринимателя Гринкевича

В тот же день в обед Гринкевич и ГБРовец встретились на заправке в Киеве. В ходе встречи бизнесмен сообщил "о необходимости содействия... в возвращении к изъятому имуществу".

В свою очередь, как отмечает следствие, заместитель руководителя отдела Главного следственного управления Государственного бюро расследований "поняв противоправность действий" Гринкевича, после указанной встречи обратился с рапортом о совершении преступления в орган досудебного расследования.

Однако 25 декабря предприниматель снова написал сообщение сотруднику ГБР: "Христос Родился. Когда видимся?" и попытался ему позвонить. Однако последний ответил: "Здравствуйте, не удобно разговаривать, пишите".

Тогда предприниматель прислал сообщение: "Имел встречу с нашими друзьями все объяснили готов на завтра встречу. Если Ок напишите где и когда? Спасибо". Они согласовали встречу на 28 декабря на той же заправке, во время которой Гринкевич, по утверждению следствия, предложил взятку в 500 тысяч долларов за возвращение имущества, изъятого на обысках.

29 декабря мужчины снова договорились встретиться в помещении заведения общественного питания в Киеве. При этом заместитель руководителя отдела Главного следственного управления ГБР действовал под контролем правоохранителей.

В следствии отмечают, что во время соответствующей встречи бизнесмен сообщил, что принес обещанные 500 тысяч долларов и передал эти средства чиновнику. После этого Гринкевича задержали на месте и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, а именно в "предоставлении должностному лицу, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения".

Напомним, в четверг, 11 января, Государственное бюро расследований сообщило, что имущество семьи и предприятий, находящихся под контролем львовского предпринимателя Игоря Гринкевича, одного из ведущих поставщиков Министерства обороны, было арестовано правоохранительными органами.