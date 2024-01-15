Эксперт рассказал, как сестра жены главы "Укрнафты" Сергея Корецкого зарабатывает сотни миллионов государственных гривен

Родственные отношения продолжают оставаться в Украине одним из главных факторов успешного бизнеса, ведь почему-то коррупцией это в нашей стране не считается. Справедливость этого тезиса подтверждает юрист и глава ООО "Украинский топливный Стандарт" (УПС) некая Елена Павловна Моружко. Ее компания всего за год своего существования успела заработать на государственных тендерах 156 млн грн, пишет издание "Телеграф".

Как пишет на своей странице в социальной сети Facebook политический обозреватель Михаил Шнайдер, секрет такого успешного бизнеса довольно прост. Дело в том, что жена директора крупнейшей нефтедобывающей государственной компании Украины "Укрнафта" — Сергея Корецкого, Ирина Павловна Корецкая, в девичестве носила фамилию Моружко. То есть речь идет о родной сестре топ-руководителя государственного предприятия.

Однако, как пишет эксперт, не все так просто, ведь еще в 2015-м году после смерти Игоря Еремеева, совладельца Группы "Континиум", жена покойного судилась с молодой дамой за право собственности на квартиру стоимостью 23 млн грн, подаренную последней погибшим нардепом. Объяснение такого щедрого дара было весьма простым — дама находилась с бизнесменом и политиком в близких отношениях. Этой молодой дамой и одновременно ответчиком по делу 757/42180/17-ц была как раз Елена Моружко.

Как утверждает Михаил Шнайдер, именно благодаря таким близким отношениям родной сестры с главой "Группы "Континиум", Сергея Корецкого и ждала такая стремительная карьера от молодого аналитика до гендиректора управляющей компании Группы "Континиум".

Но настоящий счастливый билет Сергей Корецкий вытянул в ноябре 2022 года, когда стал главой национализированных "Укрнафты" и "Укртатнафты". Уже через месяц — 14 декабря — Елена Моружко регистрирует ООО "УПС".

"Молодая компания, которой едва исполнился год, с уставным капиталом в 30 тысяч гривен, без собственных человеческих ресурсов, производственных или складских мощностей, мощно стартовала в 2023 году на поставке нефтепродуктов "Укрнафты", как тех, что производятся на Кременчугском НПЗ, так и тех, что "Укрнафта" импортирует от Польского "Орлена". ООО "УПС" покупает по очень выгодным "оптовым" ценам как нефтепродукты непосредственно у государственной "Укрнафты", так и топливные талоны "Укрнафты" у ее дочерней компании — ООО "Укрнафта-Постач", — так описывает Михаил Шнайдер "бизнес" сестры жены главы "Укрнафты" Сергея Корецкого.

Впрочем, как намекает эксперт, глава "Укрнафты" не до конца доверяет даже сестре жены, поэтому в ООО "УПС" партнершей Елены Моружко является Екатерина Варламова, бывшая администратор компании WOG и приближенный к Сергею Корецкому человек.

"Поэтому можем поздравить Елену Моружко — ее инвестиция в родственные связи абсолютно окупает себя. Когда-то она составила протекцию молодому Сергею Корецкому, а теперь уже Сергей Корецкий, вытянув "Золотой Билет" с назначением в Укрнафту/Укртатнафту, не забывает об интересах своей семьи в широком смысле. Об этих историях о семейном нефтетрейдинговом бизнесе и родственных связях вы не прочитаете в очередной статье Форбса, а жаль, потому что они заслуживают того, чтобы их рассказали", — резюмирует Михаил Шнайдер.