В 2023 году Kernel уплатил в бюджет 4,3 млрд грн налогов

По итогам 2023 года Kernel вошел в число крупнейших налогоплательщиков Украины. Компания уплатила 4,3 млрд грн, что на 72% больше аналогичного периода 2022 года. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение компании.

В эту сумму входит налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, единый социальный взнос на общеобязательное государственное социальное страхование сотрудников и другие виды сборов.

В пересчете на многотысячный коллектив — это 430 тысяч гривен уплаченных налогов на каждого работника компании. Это втрое больше показателя ВВП на душу населения в Украине, который в 2022 году составил 126 тыс. грн.

Напомним, что в июле 2023 года после прекращения действия Зерновой инициативы портовая и аграрная инфраструктура компании подверглась мощным атакам со стороны РФ, предварительная оценка убытков от которых составляет около 32 млн долл.