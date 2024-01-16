В Польше 18-летний подросток из Украины потерял на работе 2 ноги: подробности

Парень работал на предприятии на договоре поручения, где его затянуло в станок. От выводов полиции будут зависеть действия прокуратуры по делу.

В Польше 18-летний парень из Украины потерял обе ноги на рабочем месте. Об этом сообщает rmf24.pl.

Чрезвычайное происшествие произошло в населенном пункте Янково Кемпского повета (Великопольское воеводство). 18-летний парень работал на мебельной фабрике. В тот день его просто затянул промышленный станок для измельчения древесины. В результате украинцу до колен отрезало ноги.

Подростку удалось выбраться из станка.

Очевидцы происшествия вызвали на место медиков. Пострадавшего доставили в медучреждение.

Несчастный случай сейчас расследует полиция под процессуальным руководством прокуратуры, также о нем сообщили в Национальную инспекцию труда.

От выводов полиции будут зависеть действия прокуратуры по делу. В настоящее время известно, что молодой украинец работал на предпринимателя на договоре поручения (umowa zlecenia).

Напомним, что в Польше украинец едва не умер, экономя на ночлеге. Он решил переночевать на улице в авто и получил обморожение.

Ранее сообщалось, что в Польше в ванной комнате без признаков жизни нашли 46-летнюю гражданку Украины. Женщина умерла от отравления угарным газом.